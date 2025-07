Én mot én: Storbritannia og Frankrike inngår ny migrantavtale

En sudansk migrant på stranden etter å ha forlatt en smuglerbåt, som ble punktert av franske politibetjenter for å hindre migranter i å gå om bord i et forsøk på å krysse Den engelske kanal. FOTO: Sameer Al-Doumy/NTB

Frankrike og Storbritannia har nå inngått en avtale som har som mål å stanse migranter fra å foreta farlige reiser over Den engelske kanal i småbåter.

Så langt i år har over 20.000 mennesker krysset overfarten fra Frankrike til Storbritannia, en økning på 48 prosent sammenlignet med samme periode i 2024.

Avtalen innebærer at for hver migrant Storbritannia returnerer til Frankrike, vil en annen migrant som søker asyl, komme den andre veien via en «trygg og lovlig» rute. Politikken kalles følgelig «Én mot én».