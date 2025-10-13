– En enorm politisk triumf for Trump
Israelske gisler og palestinske fanger er frigjort. Donald Trumps «sterkmann-diplomati» har vært avgjørende, sier ekspert.
USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu på Ben Gurion internasjonale lufthavn i Israel mandag.
Foto: Evan Vucci/AP/NTB
Verden
– Trumps transaksjonelle deal-diplomati, med demonstrasjon
av rå styrke og makt heller enn å snakke om demokrati og menneskerettigheter,
ser ut til å fungere godt i Midtøsten, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til
Dagsavisen.
Mandag ble alle de gjenlevende israelske gislene på
Gazastripen sluppet fri av Hamas til jubel og gledestårer i Israel. De hadde da
sittet 738 dager i fangenskap. Samtidig frigis et stort antall palestinske
fanger fra israelske fengsler. Flere busser med fanger kom mandag til Gaza.
Samme dag var Trump på plass i Israel, og talte til
nasjonalforsamlingen Knesset.