– En enorm politisk triumf for Trump

– Trumps transaksjonelle deal-diplomati, med demonstrasjon av rå styrke og makt heller enn å snakke om demokrati og menneskerettigheter, ser ut til å fungere godt i Midtøsten, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Mandag ble alle de gjenlevende israelske gislene på Gazastripen sluppet fri av Hamas til jubel og gledestårer i Israel. De hadde da sittet 738 dager i fangenskap. Samtidig frigis et stort antall palestinske fanger fra israelske fengsler. Flere busser med fanger kom mandag til Gaza.

Samme dag var Trump på plass i Israel, og talte til nasjonalforsamlingen Knesset.