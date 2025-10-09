– En drone kan gjøre mye mer skade enn en fugl

Flyging av droner er som hovedregel forbudt nær alle flyplasser for å unngå kollisjoner eller andre uønskede hendelser. Dette bildet er tatt på Oslo lufthavn Gardermoen under kontrollerte omgivelser og med flygetillatelse. Foto: Anders Martinsen / UAS Norway

Den siste tiden har det kommet mange rapporter om ukjente droner som har flydd over flyplasser og militæranlegg i Danmark. Professor Tormod Heier, ekspert på hybrid krigføring, mener russiske myndigheter står bak. Det samme tror den polske ambassadøren Małgorzata Kosiura-Kaźmierska, som ber nordmenn ikke undervurdere den russiske innblandingen her til lands.

Også i Norge har det kommet flere uverifiserte rapporter om uvanlig droneaktivitet den siste tiden, noe som har ført til stengte flyplasser og omdirigerte fly.

Den siste tids hendelser har gjort at LO-forbundet Norsk Flygerforbund har gått ut og advart om hvor alvorlig bruk av droner i forbudssoner er, og hvor stor risiko dette utgjør for passasjersikkerheten.