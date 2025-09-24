En drept og to såret i skyting ved Ice-fengsel ved Dallas

Skuddene ble avfyrt fra en bygning i nærheten av fengselet, opplyser Dallas-politiet i en melding på X.

Sjefen for det føderale politiet FBI, Kash Patel, gikk raskt ut etter skytingen onsdag og sa at en «innledende gjennomgang» av bevisene viser at det var et ideologisk motiv som lå bak. Ifølge ham var en ubrukt patron inngravert med budskapet «anti Ice», melder nyhetsbyrået Reuters.

Ingen Ice-ansatte ble skadet i skytingen, opplyser Tricia McLaughlin i sikkerhetsdepartementet til Fox News. CNN erfarer at det er to innsatte blant de sårede.

USAs sikkerhetsminister Kristi Noem uttalte tidligere at skytteren hadde tatt sitt eget liv.

Lokale medier viste bilder av et stort politi- og ambulanseoppbud på stedet, som ligger drøyt åtte kilometer vest for sentrum av storbyen Dallas i Texas.