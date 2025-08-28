Sammenlignet med 2019 sier dobbelt så mange 10.-klassinger i 2024 at foreldrene har sendt med dem alkohol på fest. Gorm Kallestad / NTB

Folkehelseinstituttet publiserer torsdag rapporten som viser utviklingen i bruk av alkohol og illegale rusmidler blant ungdom og unge voksne fra 1995 til 2024. Forsker og rapportforfatter Elin K. Bye sier deres funn føyer seg inn i en rekke studier som viser at mamma og pappa er blitt mer liberale med å forsyne unge med alkohol.

– Kanskje de gjør det fordi det føles som de har kontroll på hva og hvor mye ungene drikker når de sender med alkohol. Men all erfaring og studier har lenge vist at det er feil. De som får med seg alkohol hjemmefra, drikker bare mer på toppen av det, og det øker sjansen for episoder med overstadig beruselse, sier Bye til NTB.

Generelt lettere å få tak i

Rapporten viser en økt tilgjengelighet av alkohol, særlig brennevin, blant ungdom. I fjor sa 77 prosent at det var lett å få tak i øl, mens 60 prosent oppga at det var lett å få tak i brennevin.

Når det gjelder hvor mindreårige får alkoholen fra, sa halvparten at de skaffet alkohol via annen mindreårig ungdom.

20 prosent sa at de tok alkohol hjemmefra uten lov. I tillegg oppga 17 prosent at foreldrene ved en eller flere anledninger hadde gitt dem alkohol til å ha med på fest, en økning fra 9 prosent i 2019.

– Man kan bare spekulere i disse forskjellene, og økningen i andelen foreldre som angivelig sender med drikke. Kanskje føles det tryggere å sende med barna noe med lavere alkoholinnhold enn at de forsynes med brennevin eller annet av ukjente, spør Bye.

En faktor som ser ut til å spille inn, er bosted: Andelen 10.-klassinger som oppga å ha fått alkohol hjemme var 18 prosent i rurale strøk, men bare 9 prosent i Oslo.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i organisasjonen Av-og-til er bekymret over tallene fra FHI.

– Ungdomsdrikking er risikofylt, og har også sammenheng med høyere alkoholbruk senere i livet. I tillegg er det en helt klar sammenheng mellom å drikke mye alkohol og bruk av andre rusmidler. Derfor må vi ta ungdoms alkoholbruk på alvor. Økningen nå bekymrer meg, sier hun.

Sprit på Snapchat

Unge synes også å ha funnet nye måter å skaffe seg alkohol: 11 prosent oppga å ha skaffet seg alkohol via sosiale medier som Snapchat.

– Det er bekymringsfullt at ungdom får tak i alkohol, og antakeligvis også illegale stoffer, gjennom sosiale medier, sier Bye.

– Dette utfordrer tradisjonelle forebyggingstiltak, og det er behov for mer kunnskap om ungdoms eksponering for og tilgang til rusmidler via sosiale medier.

Rapporten viser utviklingen i bruk av alkohol og illegale rusmidler blant 15–16-åringer og unge voksne opp til 30 år.

Flere havner i slåsskamp og ulykker

Tallene viser en økning i andelen unge som har drukket alkohol eller brukt cannabis de siste fem årene.

Parallelt med økningen i alkohol- og cannabisbruk har såkalte høykonsumsituasjoner med alkohol økt og med dem, negative konsekvenser. Andelen ungdom som har vært utsatt for ulykke eller skade i forbindelse med alkoholbruk økte fra 14 til 20 prosent, og andelen som har vært i slåsskamp økte fra 10 til 14 prosent.

17 prosent av ungdommene som oppga i 2024 å ha vært så fulle at de ikke husket hvordan de kom seg hjem, en økning fra 13 prosent i 2019.

Foreldre kan påvirke

Forsker Bye understreker at klare grenser og regler fra foreldre for bruk av alkohol, samt å begrense tilgjengelighet av alkohol hjemme, kan ha en positiv innvirkning på ungdommens alkoholvaner.

– Noen foreldre tenker kanskje at de forebygger bruk av illegale rusmidler, ved at ungene får med alkohol hjemmefra og beskjed om å holde seg unna cannabis, piller og kokain, som mediene rapporterer at det flommer over av. Men det har også vist seg å ikke være så effektivt, sier hun.

Ungdom som oppgir bruk av cannabis, drikker nemlig oftere og mer alkohol sammenlignet med de som ikke har brukt cannabis. Over halvparten av ungdommene som oppga bruk av cannabis, hadde brukt alkohol og cannabis samtidig.

Halvparten av de mindreårige sier de får tak alkohol fra annen mindreårig ungdom. 20 prosent tar alkohol hjemmefra uten lov. I tillegg sier 17 prosent at foreldrene har gitt dem alkohol til å ha med på fest. Lise Åserud / NTB