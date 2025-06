Én av fire Høyre-velgere: Solberg er en svakhet

58 prosent av Høyre-velgerne mener partileder Erna Solberg er en styrke for partiet i valgkampen. 24 prosent svarer at hun er en svakhet. Foto: Javad Parsa / NTB

I målingen som Norstat har gjort for Vårt Land svarer 24 prosent at de mener Solberg er en svakhet for Høyre i valgkampen, mens 58 prosent mener Solberg er en styrke. 18 prosent er usikre og vet ikke.

– Jeg er selvfølgelig glad for at et stort flertall av de spurte Høyre-velgerne mener at jeg er et pluss for partiet, skriver Solberg i en kommentar til avisen.

1005 personer svarte på spørsmålet om Solberg en styrke eller svakhet for Høyre i årets valgkamp. Av dem oppga 130 at de hadde stemt Høyre hvis det var stortingsvalg nå.

Menn og kvinner svarer ulikt. Nesten halvparten av mennene mener Solberg er en svakhet (48 prosent), mens en tredel av kvinnene (32 prosent) svarer det samme.

29 prosent av mennene svarer at Høyre-lederen er en styrke. Blant kvinnene er tallet 36.

Høyre har hatt oppslutning nede på 15 prosent på flere partimålinger de siste ukene.