– En av de tøffeste og fineste tidene å være politiker
Erna Solberg ble rørt av nordmenn under pandemien. Høyre-lederen forteller også om da hun sist endret mening, hvordan hun håndterer kritikk og om hvilken politisk motstander hun kommer best overens med.
Høyre-leder Erna Solberg mener politikere må tørre å skifte mening når man får ny informasjon. Her avbildet før partilederdebatten på TV 2 tidligere i august.
Foto: Paul S. Amundsen/NTB
Når var din politiske oppvåkning?
– Jeg ble engasjert på videregående da jeg merket at jeg var litt uenig med mange av venninnene mine. Jeg hadde litt mer tro på kraften i enkeltmennesket som noe vi ikke kan undervurdere. Da skjønte jeg at jeg kanskje sto litt mer på høyresiden, og meldte meg inn i Unge Høyre.