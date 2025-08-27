Høyre-leder Erna Solberg mener politikere må tørre å skifte mening når man får ny informasjon. Her avbildet før partilederdebatten på TV 2 tidligere i august. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?



– Jeg ble engasjert på videregående da jeg merket at jeg var litt uenig med mange av venninnene mine. Jeg hadde litt mer tro på kraften i enkeltmennesket som noe vi ikke kan undervurdere. Da skjønte jeg at jeg kanskje sto litt mer på høyresiden, og meldte meg inn i Unge Høyre.

