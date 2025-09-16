Emiratene investerte milliarder i Trump-selskap – fikk tilgang til viktige databrikker

USAs president Donald Trump ble tatt imot av president Mohammed bin Zayed Al Nahyan i Abu Dhabi 15. mai i år. Mohammeds bror Tahnoun har inngått en lukrativ avtale om databrikker med USA. Foto: Abdulla Aa-Neyadi

Saken oppsummert New York Times avslører at Emiratene sikret seg en avtale med Det hvite hus om KI-brikker etter å ha investert i Trump-familiens kryptoselskap.

Steve Witkoff og sjeik Tahnoun bin Zayed Al Nahyan har blitt både diplomatiske allierte og forretningspartnere, noe som reiser spørsmål om amerikanske interesser.

Det hvite hus og World Liberty Financial avviser sammenheng mellom avtalene, men sammentreffet vekker bekymring. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Storavisa New York Times avslører at De forente arabiske emirater (også kjent som Emiratene) skal ha sikret seg en avtale med Det hvite hus om viktige amerikanske KI-brikker. Emiratene skal på sin side indirekte ha investert to milliarder dollar i Trump-familiens kryptovalutaselskap.

Sammenfallet mellom de to avtalene fremstår påfallende.

Politikk og business

USAs president Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff og Emiratenes sikkerhetsrådgiver sjeik Tahnoun bin Zayed Al Nahyan har i den senere tid blitt både diplomatiske allierte og forretningspartnere.

Annonse

I mai kunngjorde Steve Witkoffs sønn Zach at et av sjeik Tahnouns investeringsfirmaer skulle investere to milliarder dollar i World Liberty Financial, en kryptovalutastartup grunnlagt av Witkoff- og Trump-familiene.

To uker senere ga Det hvite hus Emiratene tilgang til flere hundre tusen av verdens mest avanserte og sjeldne databrikker, blant annet fra Nvidia.

Nvidia er verdens fremste produsent av KI-brikker. Flere av disse brikkene skal gå til al-Nahyans teknologiselskap G42.

«Selv om det ikke finnes bevis for at den ene avtalen eksplisitt ble tilbudt i bytte mot den andre, er sammentreffet mellom de to avtalene i seg selv ekstraordinært. Sett under ett visket de ut grensene mellom personlige og statlige anliggender og reiste spørsmål om hvorvidt amerikanske interesser ble ivaretatt,» skriver New York Times.

Annonse

Sjeik Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (til venstre) har investert i Trump-familiens kryptovalutaselskap og har sikret Emiratene en avtale om KI-brikker. Foto: Abdulla Al Bedwawi/UAE Presidential Court

Nekter for sammenheng

Avisa har blant annet funnet ut at Steve Witkoff tok til orde for å gi Emiratene tilgang til brikkene samtidig som han sikret kryptoinvesteringen for sin og Trumps familie.

Det hvite hus og World Liberty Financial nekter begge for at det er noen sammenheng mellom de to avtalene.

En talsperson for Det hvite hus sier blant annet til New York Times at Witkoff «samarbeider med etikkansvarlige og juridiske rådgivere for å sikre at han følger alle regler fullt ut.»

Annonse

En talsperson for Al Nahyans investeringsselskap G42, sier til avisa at avtalen er «forankret i integritet».

Den første avtalen har gjort World Liberty til et av verdens mest fremtredende kryptoselskaper, ifølge New York Times.

Den andre avtalen, om KI-brikkene, men vil gi Emiratene tilgangen til en brikke i det moderne teknologikappløpet.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!