Elever møter på skolen med fotlenke

Flere elever i Oslo kommer på skolen med elektronisk kontroll (EK), også kalt fotlenke. Skolene vet ikke hvorfor. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi vet at vi har elever som har fotlenke, og har dialog med skoler om dette, sier Nils-Tore Sagen Mosvold, direktør for videregående skoler i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

Han opplyser at etaten ikke har en sentral oversikt over hvor mange elever som til enhver tid bruker fotlenke i Osloskolen.



Opplysninger Dagsavisen sitter med tyder imidlertid på at det er snakk om rundt ti elever. Dagsavisen kjenner også til minst tre navngitte videregående skoler i hovedstaden der elever er underlagt elektronisk kontroll – også kalt fotlenke, denne høsten.