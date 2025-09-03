Elever møter på skolen med fotlenke
Et titalls elever ved videregående skoler i Oslo møter denne høsten opp med fotlenke. Lærerne blir ikke informert. Nylig oppdaget en lærer ved en tilfeldighet at eleven hadde fotlenke.
Flere elever i Oslo kommer på skolen med elektronisk kontroll (EK), også kalt fotlenke. Skolene vet ikke hvorfor.
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
– Vi vet at vi har elever som har fotlenke, og har dialog med skoler om dette, sier Nils-Tore Sagen Mosvold, direktør for videregående skoler i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.
Han opplyser at etaten ikke har en sentral oversikt over hvor mange elever som til enhver tid bruker fotlenke i Osloskolen.
Opplysninger Dagsavisen sitter med tyder imidlertid på at det er snakk om rundt ti elever. Dagsavisen kjenner også til minst tre navngitte videregående skoler i hovedstaden der elever er underlagt elektronisk kontroll – også kalt fotlenke, denne høsten.