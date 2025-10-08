Elevbesøket på Russlands ambassade: Eksperter gir Oslo-lærerne full støtte

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf er skeptisk til kritikken av lærerne som tok med en skoleklasse til den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Et elevbesøk på den russiske ambassaden er åpenbart innenfor lærernes metodefrihet når det gjelder hvordan de best kan realisere sin lærergjerning, og skape god undervisning for elevene. Det er en grunn til at vi har fagfolk i skolen. Det er fordi vi mener de er best til å ta pedagogiske valg for sine elever, sier ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagsavisen.



Knyttet til læreplanen

Det var onsdag 24. september at en skoleklasse i vg3 ved Vika videregående skole i Oslo, besøkte den russiske ambassaden for et undervisningsopplegg der. Det var samtidig planlagt et tilsvarende besøk ved den amerikanske ambassaden i Oslo.