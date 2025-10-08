Elevbesøket på Russlands ambassade: Eksperter gir Oslo-lærerne full støtte

Ytringsfrihetseksperter Dagsavisen har snakket med gir lærerne som planla det omstridte elevbesøket til den russiske ambassaden i Oslo, full støtte. 

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf er skeptisk til kritikken av lærerne som tok med en skoleklasse til den russiske ambassaden i Oslo.

Innenriks

Karin Lillian Fladberg
Journalist
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 5 min

– Et elevbesøk på den russiske ambassaden er åpenbart innenfor lærernes metodefrihet når det gjelder hvordan de best kan realisere sin lærergjerning, og skape god undervisning for elevene. Det er en grunn til at vi har fagfolk i skolen. Det er fordi vi mener de er best til å ta pedagogiske valg for sine elever, sier ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagsavisen.

Knyttet til læreplanen

Det var onsdag 24. september at en skoleklasse i vg3 ved Vika videregående skole i Oslo, besøkte den russiske ambassaden for et undervisningsopplegg der. Det var samtidig planlagt et tilsvarende besøk ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

vika videregående skole anine kierulf cubakrisen kildekritikk nyheter osloskolen russiske ambassaden ytringsfrihet
Powered by Labrador CMS