Elbilsalg-rekordene fortsetter – forening med moms-advarsel

Tesla tronet på toppen over de mest populære elbilene i nybilsalget i september. Her er en Tesla Model S ved en Tesla-ladestasjon. Tore Meek / NTB

September ble rekordmåned med den høyeste andelen elbiler solgt i nybilsalget noensinne registrert i en enkeltmåned, skriver Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

Og etter årets første ni måneder er elbilandelen av nybilsalget på hele 95 prosent. Også det er ny rekord, ifølge OFV.

Elbilforeningen er likevel tydelig på at selv om bilparken blir stadig mer elektrisk, er det fortsatt en vei å gå.

Foreningen advarer derfor mot å øke elbilmomsen for raskt.

Annonse

– Sju av ti kjører fossilbil

– Selv om de fleste nye biler er elbiler, er ikke jobben over. Sju av ti kjører fortsatt rundt i en fossilbil. Stortinget må i den kommende perioden sikre at også disse får muligheten til å bytte til elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen i en pressemelding.

I dag er det moms på elbiler over 500.000 kroner. Selv om foreningen mener det er riktig å fase inn noe mer enn dette i kommende stortingsperiode, advarer Bu mot å ta for raske steg.

Hun mener neste steg er å innføre moms på elbiler over 400.000 kroner. Det må skjer gradvis og på en måte som ikke svekker konkurransen i elbilmarkedet, ifølge henne.

Annonse

Første test kommer i statsbudsjettet, skriver Elbilforeningen. Statsbudsjettet legges fram 15. oktober.

– Naturlig å vurdere momsfritaket

Tuva Moflag, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, sa nylig til Dagens Næringsliv av Stortingets mål med elbilpolitikken var «mer eller mindre nådd».

Hun signaliserte at det kan komme endringer i elbilstøtten.

Annonse

– Det er naturlig at man vurderer momsfritaket på elbiler på nytt når Esas godkjennelse av momsfritaket går ut i 2026, selv om det fortsatt er mange fossilbiler som kjører på norske veier. Vi har brukt flerfoldig milliarder kroner for å stimulere nybilkjøpere til å velge elbiler, noe som har kommet privatpersoner og bransjer til gode, sa hun til avisen.