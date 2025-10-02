Ekstremværet Amy treffer Sør-Norge – kraftigste på 25 år

– Om det bare hadde kommet vind, er det ikke sikkert at vi hadde sendt ut rødt farsvarsel, men tillegg til vinden kommer det ganske kraftig regnvær, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak til NTB.

Det er sendt ut farevarsel for hele Sør-Norge og helt opp til Nordland. Det røde farevarselet gjelder for kysten av Skagerrak, mens andre deler av Sør-Norge har oransje og gult farevarsel.

– Det blir kanskje ikke mer vind langs Skagerrak enn det blir i Rogaland, men Rogaland er litt mer vant til sånne vindstyrker enn sørlandskysten, så det er litt på grunn av det at vi har satt det på rødt der, sier Ratajczak.

Kraftigste på lenge

I deler av Telemark og Vestfold ventes det lokalt 80–100 mm nedbør på tolv timer, opplyser meteorologene.

– Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste vi har opplevd de siste 25 årene, opplyser Meteorologisk institutt.

I tillegg kan det komme vindkast på mellom 35 og 30 m/s. På kysten blir det full storm.

Meteorologene meldte allerede onsdag at det ville komme kraftig uvær som følge av syklonen Humberto som er på vei over Atlanterhavet. Nå har britiske myndigheter gitt den navnet Amy.

– Som følge av «One storm-one name»-prinsippet brukes dette navnet også av Meteorologisk institutt, opplyser de.

Gjør forberedelser!

Meteorologen oppfordrer folk til å forberede seg på at Amy skal ankomme.

– Det kan hende at folk har utemøbler eller annet stående i hagen, som det kan være greit å ta inn allerede i dag, sier han.

Han minner også om at det fortsatt er ganske grønt på trærne mange plasser.

– Når man får så kraftig vind er det lett for at greinene kan knekke av trærne, så det er viktig å være obs på det særlig hvis man skal ut å kjøre. Det kan ligge ting i veibanen, sier han.

Videre er det viktig å sjekke at avløp er fri for løv og annet, slik at vannet kan renne lett ut.

I fjellet blir det også fare for snøfokk.

– Snøgrensen blir på rundt 1000 meter på det laveste. Sammen med den kraftige vinden kan det være snø på fjellovergangene, så da kan det fort bli kraftig snøfokk. Er det nær null grader kan det også bli glatt føre, sier han.

Etterfølges av mulig stormflo

Uværet vil begynne å øke på litt sent på fredag kveld og natt til lørdag.

– Så det er natt til lørdag og tidlig lørdag morgen det står på som verst med både vind og regnvær. Så vil det gradvis gi seg ut over lørdagen, sier meteorologen.

Men ikke nok med det. Når ekstremværet har Amy har gitt seg, ventes det høy vannstand langs kysten.

– Det kan utgjøre fare på søndag. Det kan bli høy vannstand langs kysten. Det kan være greit å gjøre litt forberedelser hvis man har naust eller andre ting som står nær sjøen som kan bli påvirket av en sånn stormflo, sier han.

Det er ennå ikke sendt ut farevarsel om dette ennå, men dette kan komme senere.

– Det kan jo være greit å gjøre forberedelser på dette allerede nå før denne stormen kommer, for da kan det jo bli litt sent, sier han.