– Vi har vært på full ak­ti­vi­tet over hel­gen, sier The­re­se Hof­stad-Nielsen som er ska­de­fo­re­byg­ger i for­sik­rings­sel­ska­pet Fremtind. Foto: Sa­rah Bjør­ne­boe Ab­del-Fa­dil

Dere har hatt litt å jobbe med i hel­gen! Hvor­dan har dere i for­sik­rings­bran­sjen mer­ket om­fan­get av eks­trem­væ­ret «Amy»?

– Vi har fått inn over 1300 sa­ker og det kom­mer bare til å øke. Det har vært stor på­gang på kun­de­sen­te­ret, og i dag er det fort­satt hek­tisk!



Har dere hatt eks­tra be­red­skap på grunn av eks­trem­væ­ret?