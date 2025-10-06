Ekstremværet «Amy»: – Skadene fortsetter å komme inn
Forsikringsselskapet Fremtind har vært i beredskap gjennom helgen. Over 1300 skademeldinger har kommet inn, og det forventes at det øker utover uken.
– Vi har vært på full aktivitet over helgen, sier Therese Hofstad-Nielsen som er skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind.
Foto: Sarah Bjørneboe Abdel-Fadil
Navn i nyhetene
Dere har hatt litt å jobbe med i helgen! Hvordan har dere i forsikringsbransjen merket omfanget av
ekstremværet «Amy»?
– Vi har fått inn over 1300 saker og det kommer bare til å øke. Det har vært stor pågang
på kundesenteret, og i dag er det fortsatt hektisk!
Har dere hatt ekstra beredskap på grunn av ekstremværet?