Ekstremværet Amy har truffet Rogaland med full storm

Ferja «M/S Utsira» like nord for Utsira fredag ettermiddag. Rutebåten blir nå innstilt. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Nå er Amy i Rogaland, der det nå blåser full storm, men vil ta seg enda mer opp de neste timene, sier statsmeteorolog Bente Wahl til NTB klokken 19.25.

Hun forteller at Amy treffer de ulike stedene langs kysten til forskjellige tidspunkt. En måte man kan se hvor uværet befinner seg, er på nedbørskartet på Yr.no.

Det blåser allerede kraftig også i Hordaland i Vestland fylke.

– På Sotrabrua er det nå 26 meter i sekundet i kastene, forteller Wahl.

– Hold dere innendørs

Statsforvalter Gina Lund i Agder karakteriserer prognosene som harde ved 21-tiden, rett før ekstremværet tar til med full styrke i landsdelen.

– Nå er det en oppfordring til alle om å holde seg innendørs. Fra før virker det som om mange har sikret eiendeler i løpet av dagen, sier Lund til NRK fredag kveld.

Hun ber folk være forberedt på blant annet at strømmen går.

På Vestlandet har strømbrudd allerede rammet tre steder, to i Kvinnherad kommune og ett i Tysnes kommune.

Til sammen 2073 kunder er berørte av strømbrudd. Det melder BKK på sine sider.

Flygende takboks

Det var på Sotrabrua en bilist fikk en flygende takboks i frontruten ved 17-tiden.

– Politiet er på vei til stedet etter melding om en bil som fikk en takboks i frontruten. Ikke meldt om noen personskade. Trafikken står på stedet, skrev politiets operasjonsleder Steinar Hausvik i politiloggen.

I en oppdatering kort tid senere fortalte Hausvik at frontruten til den uheldige bilisten var helt smadret.

Politiet melder også om trær som har blåst over ende, og falt over veier flere steder i landet.

Krevende sidevind

Fem fly har måttet snu før landing på grunn av sidevind.

– Forholdene på bakken er fine, men det er sørøstlig vind, noe som er litt krevende. Selv om vi har gjort gode forberedelser, er nok vindretningen grunnen til at man har valgt å snu, sier lufthavnssjef Marit Helene Stigen til Nidaros.

Tre flygninger er også kansellert fra Stavanger lufthavn Sola fredag kveld.

Forsikringsselskapet If har fått inn sine første skademeldinger knyttet til stormen «Amy». Et tre har falt over et hus i Bergens-området, og et skur i Trøndelag har fløyet av sted med vinden.

Ferja «M/S Utsira» ble fanget inn av NTBs fotograf ved 17-tiden i grov sjø utenfor Beiningkavlen fyr. Fergetrafikken ble kort tid senere innstilt.

Vindkast med orkans styrke

Ved Utsira fyr varsler meteorologene vind i 26 meter i sekundet, tilsvarende full storm, fra klokken 22. Natt til lørdag øker vinden ytterligere og når nesten opp til sterk storm, som starter på 28,4 meter i sekundet. Vindkastene kan da bli på 40 sekundmeter. Orkan er det hvis middelvinden, ikke kastene, er på over 32,6 meter i sekundet.

Nødetatene rykket ved 17-tiden ut til Grasdalsbukta ved Lindesnes, der en båt med tre personer hadde kantret. De tre ble reddet om bord i en annen båt.

– Det er meldt om forholdsvis grov sjø på stedet, skrev politiets operasjonsleder, Knut Odde, i politiloggen.