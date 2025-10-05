– To av våre målestasjoner hadde orkans styrke i middelvinden under Amy. Det var Eigerøya i Rogaland med 32,7 meter i sekundet og Buholmråsa fyr i Trøndelag med 33,7. Orkan er det når middelvinden er over 32,6, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.

Orkan i middelvind ble det imidlertid ikke på Folgefonna, selv om det var den stasjonen som med god margin hadde de sterkeste vindkastene.

Sterk storm på tre stasjoner

– Ytterligere tre stasjoner hadde sterk storm under Amy. Det var Utsira fyr, Feie og en stasjon nord i Trøndelag. Amy har bitt fra seg i store deler av Sør-Norge og til en viss del i den nordlige delen av landet. Det er Trøndelag og Rogaland, der vi har de kraftigste målingene i bebodde områder.

Hage forklarer at sterk vind i fjellstrøk der det ikke bor folk, ikke medfører skade. Det er når det blåser kraftig i bebodde strøk at skademeldingene kommer.

Størst skade får man ofte på steder der infrastrukturen ikke er bygget for å tåle sterk vind.

43,6 meter i sekundet i Oppdal

– Det er vindkastene som forårsaker skadene. I Oppdal ble det målt 43,6 meter i sekundet i de kraftigste kastene.

Oppdal kommune satte krisestab og sendte ut nødvarsel til innbyggerne om å unngå unødvendig ferdsel utendørs. Mobilnettet var ustabilt, private og kommunale bygninger ble skadet, alle nødetatene, sivilforsvaret og kommunen kalte inn alt tilgjengelig personell.

Amy ble til en uvanlig type ekstremvær fordi det både var svært kraftig vind og mye regn. Det skyldes at Amy inneholdt rester av den tropiske og svært fuktige orkanen Humberto.

De sterkeste vindkastene som ble målt lørdag publisert av VG : Folgefonna Skisenter, Vestland (1390 moh.) – 62,1 m/s., Gjemnes – Reinsfjellet, Møre og Romsdal (990 moh.) – 48,8 m/s., Spørteggbu, Vestland (1566 moh.) – 47,4 m/s.

De våteste stedene under Amy, publisert av VG: Fyriegg, Telemark – 121,4 mm., Sande – Galleberg, Vestfold – 98,2 mm., Våle, Vestfold – 97 mm

