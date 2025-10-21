Ekspresident Nicolas Sarkozy skal sone isolert fra andre fanger

Tirsdag formiddag ankom han fengselet i Paris der han skal sone. Da han forlot hjemmet sitt, vinket han til både støttespillere og motstandere som hadde møtt opp. Det sto også en folkemengde utenfor fengselet da han ankom dit.

Sarkozy er dømt til fem års fengsel i forbindelse med en sak om hemmelig valgkampstøtte fra Libya. Han er dømt for kriminell konspirasjon, men ikke korrupsjon.

– En uskyldig mann blir låst inne, skriver Sarkozy i en uttalelse på X.

Horder av både støttespillere og motstandere møtte opp utenfor Sarkozys hjem tirsdag morgen. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

Libya-forbindelse

Annonse

Da Sarkozy stilte som presidentkandidat i 2007, skal den daværende libyske diktatoren Muammar Gadaffi ha forsøkt å finansiere valgkampen med millioner av euro i hemmelighet. Saken ble først avslørt i 2011.

Sarkozy har varslet en anke i saken, men domstolen har gjort det klart at han skal i fengsel uavhengig av det.

Elleve andre var også tiltalt i saken, blant dem tre tidligere statsråder.

Sarkozy var president i Frankrike fra 2007 til 2012, og blir den første tidligere europeiske statslederen til å sone en fengselsstraff.

Annonse

Isolat

Han skal sone i fengselet La Sante i Paris, som har en såkalt «VIP»-avdeling for kjente personligheter som er dømt til fengselsstraffer. Ifølge advokaten til Sarkozy er det imidlertid ikke ventet at han får særbehandling.

Sarkozy skal sone isolert fra de andre fangene og i et beskyttet område av fengselet, ifølge advokat Cristophe Ingrain. Han kan søke om prøveløslatelse umiddelbart da han er over 70 år gammel, men han må nok vente noen uker før søknaden blir behandlet.

Ekspresidenten kan vente seg en celle på mellom ni og tolv kvadratmeter med dusj, kjøleskap og TV. Sengen er smal, og det er en liten pult på rommet.

Annonse

Ifølge Ingrain kan Sarkozy få besøk tre ganger i uken, og får en time i fengselets lufteområde hver dag.