Eksperter reagerer på Eirik Jensens manglende soning av dom: – Noe er alvorlig feil

Eirik Jensen fikk innvilget løslatelse fra fengsel mot bruk av soning hjemme med fotlenke. Men den har han ennå ikke tatt på, ifølge Aftenposten, noe som får flere eksperter til å reagere. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

Jensen ble i mars 2023 løslatt fra Kongsvinger fengsel av helsemessige årsaker, og etter flere forlengede soningsavbrudd ble det i mai i år besluttet at resten av dommen skulle sones hjemme med fotlenke. Den har han imidlertid foreløpig nektet å ta på seg, ifølge Aftenposten.

– Noe tilfelle som dette har jeg aldri hørt om. At noen kan nekte å bruke fotlenke, og så faktisk får lov til å gjøre det over lengre tid, virker veldig spesielt, sier psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl til avisen.

– Feil signaler

Birgitte L. Storvik, jurist og dosent i straffegjennomføringsrett sier til avisen at det aldri har skjedd før at noen har fått sone en så lang dom med fotlenke.

– Det sender litt feil signaler. Når man har fått en såpass alvorlig dom, og så sitter han hjemme uten fotlenken, sier hun.

Leder Johan Lothe i stiftelsen Wayback reagerer også og påpeker at han kjenner mange som lider under harde soningsforhold i norske fengsler.

– De har dårlig psyke og vandrer jevnlig mellom sikkerhetsceller og psykiatrisk behandling. Når jeg tenker på dem og problemene deres, blir jeg helt matt over å høre at Eirik Jensen trolig har kunnet bevege seg fritt i samfunnet i mange måneder, sier Lothe til avisen.

For strenge vilkår

Jensens forsvarere, John Christian Elden og Farid Bouras, har påpekt at de mener vilkårene for fotlenken er for strenge.

– Fotlenken er ikke tatt på av helsemessige årsaker. Prosessen med Kriminalomsorgen pågår fortsatt, fordi soningsvilkårene er for strenge, sier Bouras til Aftenposten.

– Det er Jensens helsetilstand som avgjør om det er mulig for ham å sone med fotlenke.

Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker ikke å kommentere saken på grunn av taushetsplikt, men opplyser på generelt grunnlag at:

– Det å nekte å ta på seg eller senere fjerne fotlenken er et alvorlig brudd på vilkårene, og straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EKVAS) skal da stanses.

21 års fengsel

Eirik Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom ti år til innførsel av flere tonn hasj. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

Han ble delvis trodd av juryen i lagmannsretten, som fant ham skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Men gleden var kortvarig ettersom dommerne satte juryens kjennelse til side, og saken måtte behandles på nytt.

Dommen ble altså til slutt 21 års fengsel. Jensen har hele tiden nektet straffskyld.

Cappelen ble løslatt i 2022 etter å ha sonet to tredeler av straffen på 13 års fengsel.