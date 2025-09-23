Eksperter avviser Trumps påstand om risiko ved bruk av paracetamol

Det foreligger ifølge eksperter ikke beviser for at gravides bruk av paracetamol innebærer økt risiko for autisme hos barn, slik president Donald Trump hevder. Berit Roald / NTB

– Bruk av paracetamol i graviditet er grundig studert. Det er ikke dokumentert at det er en sammenheng mellom paracetamol i svangerskap og autisme eller misdannelser hos fosteret, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP) til NTB.

Hun advarer derimot mot å bruke ibuprofen når man er gravid.

– Det er viktig at gravide får god behandling ved feber og smerte, som kan være uheldig både for den gravide og for fosteret, sier Viksmoen Watle.

– Paracetamol bør, i likhet med mange andre legemidler, brukes i kortest mulig tid og laveste virksomme dose. Husk å lese pakningsvedlegget både for dosering og annen viktig informasjon, sier hun.

– Uansvarlig

Carl-Gustaf Bornehag, som er svensk professor i folkehelsevitenskap, avviser også helt Trumps påstand om at autisme hos barn kan knyttes til bruk av paracetamol under svangerskapet.

– All risikohåndtering i et samfunn bygger på bevis. Vi må vite hva vi snakker om, sier han og kaller Trumps påstander for uansvarlige.

– Å forby Paracet – paracetamol – har også en pris. Det er et legemiddel som brukes av gravide, og det finnes ikke så mange andre alternativer, sier Bornehag til TT.

EU og WHO

EUs legemiddelbyrå (EMA) slår også fast at det ikke foreligger beviser for at gravides bruk av paracetamol medfører økt risiko for autisme hos barn.

Tilgjengelige beviser har ikke funnet noen forbindelse mellom bruk av paracetamol under graviditet og autisme, heter det i en uttalelse fra EMA.

Det britiske legemiddeltilsynet konkluderer med det samme, og det gjør også Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det foreligger fortsatt ikke beviser for dette, sa WHOs talsperson Tarik Jašarević på en pressekonferanse i Genève tirsdag.

– Ikke bra

Trump kom med påstanden på en pressekonferanse der også helseminister Robert F. Kennedy Jr. var til stede. Han henviste der til legemiddelet Tylenol, som har det samme virkestoffet som Paracet som selges i Norge.

– Å ta Tylenol er ikke bra, ok, jeg sier det som det er. Det er ikke bra. Av denne grunn anbefaler de sterkt at kvinner begrenser bruk av Tylenol under svangerskapet unntatt når det er medisinsk nødvendig, sa han.

Legemiddelselskapet Kenvue, som produserer Tylenol, bestrider også påstanden om en kobling til autisme, en påstand de sier ikke er støttet av forskning.