Ekspert: Slik kan flyplassene forsvare seg mot droner

Oslo lufthavn har overvåkningssystemer for droner, men ikke et droneforsvar av typen man har på flyplassene i London. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Den siste tiden har det skjedd bekymringsverdige hendelser i lufta over en rekke europeiske land.

Flere droner ble skutt ned i Polen natt til 7. september. Polens statsminister Donald Tusk mente det dreide seg om en russisk provokasjon. Russland nektet for å ha noe med dronene å gjøre.

Romania har meldt om russiske droner i sitt luftrom. Nylig meldte Estland om en grov russisk krenking av landets luftrom med jagerfly.