Ekspert: Slik kan flyplassene forsvare seg mot droner
Det finnes måter å forsvare seg, men det kan bli dyrt.
Oslo lufthavn har overvåkningssystemer for droner, men ikke et droneforsvar av typen man har på flyplassene i London.
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Verden
Den siste tiden har det skjedd bekymringsverdige hendelser i
lufta over en rekke europeiske land.
Flere droner ble skutt ned i Polen natt til 7. september. Polens
statsminister Donald Tusk mente det dreide seg om en russisk provokasjon. Russland
nektet for å ha noe med dronene å gjøre.
Romania har meldt om russiske droner i sitt luftrom. Nylig meldte Estland om en grov russisk krenking av landets
luftrom med jagerfly.