Professor Katarzyna Zysk, ekspert på russisk militærdoktrine og -strategi, sier Russland er flinke til å tilpasse seg og innovere i krigen mot Ukraina. Foto: Kenneth Stensrud

Saken oppsummert Under årets Army Summit-konferanse advarte professor Katarzyna Zysk om Russlands økende sikkerhetstrussel mot Europa.

Russland integrerer kunstig intelligens i stridsledelse og våpensystemer, ifølge Zysk.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik understreket viktigheten av KI og autonomi i det norske forsvaret. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Teknologiske nyvinninger og endrede stridsteknikker var noe av tematikken som ble diskutert under årets Army Summit-konferanse i Oslo. Konferansen samler nøkkelpersoner fra Hæren, Nato, politikere og akademia for å diskutere aktuelle utfordringer knyttet til dagens sikkerhetssituasjon.

Én av dem var Katarzyna Zysk, professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Hun har russisk militærdoktrine og -strategi som noen av sine spesialfelt. I en tale omtalte hun Russland som den mest prekære og langsiktige sikkerhetstrusselen mot Europas sikkerhet.

– Vi befinner oss i en periode med noen av de mest markante omveltningene i global sikkerhet siden slutten av den kalde krigen. Den internasjonale orden som har sikret Europa i flere tiår, er under økende press, sa hun.

Det skjer samtidig som at institusjoner som tidligere opprettholdt fred og samarbeid på tvers av landegrenser, som FN, svekkes, påpekte hun.

– Russland har allerede begynt å omorganisere sin kommandostruktur, med fokus på sine vestlige og nordvestlige grenser. Med andre ord, på oss, sa professoren.

Tiltak som dette har ifølge Zysk som mål å maksimere en av Russlands fordeler overfor Europa, nemlig evnen til å mobilisere et stort antall personer til en eventuell storskala krig.

– Norsk etterretning anslår i dag at dette tallet kan være opptil 22 millioner russere i kampdyktig alder, sa professoren.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (i midten) sier KI og autonomi kan redusere menneskelige tap i strid. Her sammen med noen soldater under konferansen Army Summit i Oslo. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Tilpasser seg fienden

Under konferansen delte brigadegeneral Hennadii Shapovalov, øverstkommanderende for Ukrainas landstyrker, noen av landets erfaringer fra krigen mot Russland. Han snakket blant annet om hvordan de hele tiden er nødt til å fornye seg.

Det samme gjør Russland, ifølge Zysk.

– Russland tilpasser seg og innoverer også, blant annet ved å integrere kunstig intelligens i stridsledelse, beslutningstaking og våpensystemer som Russland nå tester på slagmarken i Ukraina, sa Zysk.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap), som også gjestet konferansen, mener kunstig intelligens (KI) og autonomi vil ha en stadig viktigere rolle i det norske forsvaret fremover.

– Rett og slett fordi kunstig intelligens og autonomi gjør at man kan bli mer treffsikker, man kan forsvare seg bedre og man kan ta raskere avgjørelser, sier han til Dagsavisen.

Dronesvermteknologi er ett eksempel på autonomi og KI. Systemet gjør det mulig for én droneoperatør å styre flere droner samtidig, siden de i stor grad kan operere på egen hånd. Foto: Ilja C. Hendel / Six Robotics

– Flytter tap bort fra mennesker

Å ta raskere avgjørelser blir nødvendig når motstanderen har hypersoniske våpen og du selv kjemper mot kunstig intelligens, som tenker fortere enn mennesker, påpeker forsvarsministeren.

– Dessuten gir autonomi og kunstig intelligens en mulighet til å flytte tap bort fra mennesker og over til systemer. Det er en av driverne i det fra Vesten, mens for Østen er det en effektiv måte å vinne krigen på, sier han.

Generalmajor Christopher R. Norrie, nestkommanderende for USAs hærstyrker i Europa og Afrika, mener også autonomi blir en viktig ressurs for USA og dens allierte fremover.

– Når vi observerer integrasjonen av autonome systemer med menneskelige beslutningstakere, ser vi mulighetene for en mangedobling av slagkraften vår uten at det krever tilsvarende økning i personell. Dette er særlig relevant nå som Nato står overfor utfordringen med å generere tilstrekkelig slagkraft til å avskrekke aggresjon og forsvare vårt kollektive territorium, sa han under konferansen.

