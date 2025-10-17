Russlands president Vladimir Putin (t.v.) takket ja til et nytt møte med Trump, denne gangen i Budapest. De to møttes sist i Alaska i august. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Like før Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet i USA i går kveld, ringte Putin til Trump for å stoppe Ukrainas største ønske: raketter som kan nå Moskva.

– Vi ser allerede at Moskva styrter til for å plukke opp dialogen så raskt de hører snakk om Tomahawk-raketter, kommenterte Zelenskyj etter ankomst.

Trump foreslo at han og Putin kunne møtes i Ungarn. Det tilbudet takket Putin ja til umiddelbart.

– Det er ikke overraskende, sier seniorforsker Marianne Riddervold til NTB.

– Kjent mønster

Riddervold er seniorforsker ved Arena, Universitetet i Oslo og Nupi. Hun sier framgangsmåten er den samme man har sett flere ganger tidligere.

– Dette følger et mønster vi har sett lenge. Hver gang det ser ut som at Trump kan gi økt støtte til Ukraina, så gjør Putin noe som trekker oppmerksomheten bort fra det, sier hun.

Dagens møte med Zelenskyj skiller seg imidlertid litt fra Trumps vanlige metoder, mener Riddervold.

– Det er mer planlagt og forberedt på både ekspert- og diplomatnivå. Det kan være positivt, sier hun.

Samtidig mener hun det er en endring i Trumps retorikk. Til tross for at USA ikke planlegger å gi direkte støtte til Ukraina, er det en ordning på plass nå hvor Nato-land koordinerer kjøp av våpen Ukraina trenger fra USA.

Både Kreml og Trump har bekreftet at de to presidentene diskuterte potensialet for handel mellom Russland og USA etter krigen. Det synes heller ikke Riddervold er overraskende.

– Det går også inn i mønsteret vi har sett fra Trump-administrasjonen. Strategien synes å ha vært å bruke pisk overfor Ukraina og gulrøtter overfor Russland, for eksempel ved å friste med handel.

– Showdiplomati

Etter at han kom til Washington torsdag kveld, sa Zelenskyj at han håper å bruke momentet fra våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas i Gaza til å få framgang i prosessen mot fred i Ukraina.

Selv om han ikke er like positiv, har også Hilmar Mjelde sett det poenget. Han er forsker og professor ved Høgskulen på Vestlandet.

– Trump tror gjerne han er i siget etter Gaza-avtalen. Han jakter fortsatt det store gjennombruddet i Ukraina-forhandlingene. Han lever videre i illusjonen om at hans personlige relasjon til Putin skal få slutt på Ukraina-krigen, sier Mjelde.

Også Mjelde trekker fram at Trump spiller på kjente toner nå.

– Vi har sett hvordan Trumps showdiplomati utspiller seg: Enorm mediedekning, Trump erklærer møtet som en stor suksess, men så kommer det ingenting ut av det, sier han.

Snakket med Putin

I telefonsamtalen, som varte over to timer, gjorde Putin det tydelig at Ukraina ikke kommer til å kunne påvirke krigen selv om de får Tomahawk-raketter, men at den eneste konsekvensen kommer til å bli et dårligere forhold mellom USA og Russland.

Russland har flere ganger uttalt at Tomahawk-leveranser til Ukraina ville krysse «en rød linje».

Likevel beskrev begge presidentene møtet som konstruktivt, og de to avtalte å møtes i Budapest. Forberedelsene skal starte umiddelbart, men et tidspunkt for møtet er ikke klart ennå.

– Jeg regner med å møte Putin i løpet av de neste to ukene, sa Trump torsdag kveld.

Reiser tvil

Zelenskyj har med seg statsminister Julija Svyrydenko og stabssjef Andrij Jermak når han igjen skal møte USAs president Donald Trump i Det hvite hus i ettermiddag.

Delegasjonen hadde møter med flere amerikanske våpenprodusenter onsdag, blant annet Raytheon, som produserer Tomahawk-rakettene Ukraina håper å få.

Trump har tidligere antydet at det kan bli aktuelt å utstyre Ukraina med slike krysserraketter, men etter torsdagens samtale med Putin virket det som om han hadde kommet på andre tanker.

– Vi trenger jo Tomahawk-raketter i USA også, sa han.

– Vi har mange av dem, men vi trenger dem. Jeg mener vi kan ikke tømme landet vårt, sa Trump.

Droneteknologi

Det ventes også at Zelenskyj vil diskutere sluttføring av en avtale om at Ukraina skal dele sin droneteknologi med USA. Det er en avtale som skal gjøre det mer fristende for Trump å engasjere seg sterkere på ukrainsk side.

Ukraina er hardt presset på slagmarken, og Russland har den siste tiden gjennomført massive angrep på landets energisektor. Det har resultert i omfattende strømbrudd over hele landet, der vinteren nå står for døren.

Ukrainerne har slått tilbake og gjennomført droneangrep mot en rekke russiske oljeraffinerier, og de håper at en leveranse av langtrekkende raketter fra USA skal gjøre det mulig å trappe opp disse angrepene.