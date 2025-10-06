Ekspert om gisselsamtaler: Mye igjen å løse

Folk løper i dekning under et israelsk luftangrep mot en bygning i Gaza by i starten av september. Foto: Yousef Al Zanoun / AP / NTB

Press fra både arabiske og vestlige land gir framdrift, ifølge Isabell Schierenbeck, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet og Midtøsten-kjenner.

– Det har ikke vært så stor oppslutning rundt et slikt initiativ tidligere. Men det er mye igjen å løse, sier hun nyhetsbyrået TT.

USAs 20-punktplan

Å ta ett skritt av gangen blir et helt sentralt prinsipp når det nå skal forhandles om USAs forslag for fred i Gaza, bestående av 20 punkter.

Denne ukas samtaler, som starter i Egypt mandag, ventes å fokusere på en løslatelse av de gjenværende gislene i Gaza mot en frigivelse av hundrevis av palestinske fanger.

Hamas har gitt et vagt, men positivt svar til forslaget fra USAs president Donald Trump. Men en rask løslatelse vil være oppsiktsvekkende, mener dosent og forsker Anders Persson ved Linnéuniversitetet.

– Gislene er Hamas' trumfkort. Slipper de dem, er de i prinsippet overlatt til løfter og garantier fra Trump og Netanyahu, sier han.

Fanger mot gisler

En viktig delspørsmål er hvilke palestinere som skal løslates i bytte mot gislene.

– Det er viktig for Hamas å få ut de aller mest høyprofilerte fangene, som anses som viktige frihetskjempere, sier professor Schierenbeck.

Det handler også om personer som representerer Hamas' politiske rivaler Fatah og PLO. Men i en situasjon der bevegelsen kan stå overfor sin egen avvikling, blir det viktig å pleie sitt ettermæle, mener Schierenbeck.

– Det ville bli en stor suksess for Hamas, noe de ville bli husket for, sier hun.

Demonstranter foran residensen til den israelske statsministeren søndag. De krevde løslatelse av gislene som Hamas holder og oppfordret til våpenhvile. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Vanskelige spørsmål

Hamas vil også ha garantier når det gjelder neste stridstema, israelsk tilbaketrekning fra områder i Gaza. Partene står langt fra hverandre om hvordan det skal skje – og om det skal gjelde hele Gaza.

Andre store tvistepunkter er avvæpningen av Hamas og hvordan Gaza skal styres etter krigen.

– Selv om Trumps plan inneholder 20 punkter, er den ganske kort og vag. Dette er ikke enkle spørsmål å løse, sier Anders Persson.

Kan ses på som positivt på begge sider

Israels statsminister Benjamin Netanyahus høyreekstreme koalisjonspartnere kan forsøke å legge hindringer i veien for kompromisser med Hamas. Men generelt anses Trumps fredsplan som relativt fordelaktig for Israel blant politikere og kommentatorer i landet, bemerker Persson.

Også Hamas har mulighet til å fremstille en avtale som en suksess, tror Isabell Schierenbeck.

– De kan peke på at palestinerne nå har en hel verdensopinion, inkludert noen av Israels nærmeste allierte, med seg når det gjelder spørsmålet om en palestinsk stat, etter lang taushet rundt det, sier hun.