Ekspert om Alaska-møtet: – Putin er allerede blitt belønnet

Donald Trump og Vladimir Putin møtes ansikt til ansikt på historisk grunn. Men eksperter forventer verken freds- eller våpenhvileavtale for Ukraina.

Donald Trump og Vladimir Putin møttes sist i 2018 i Helsinki. Nå møtes de igjen i Anchorage, Canada.

Jørn H. Skjærpe
Journalist
USAs president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin møtes på tomannshånd i Anchorage i Alaska fredag, uten Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ved bordet, for å diskutere krigen i Ukraina.

Møtet har skapt frykt for en ufordelaktig avtale for Ukraina, siden Zelenskyj ikke deltar. Ukrainas president har i stedet snakket med Trump i forkant.

– Jeg har ikke store forventninger til møtet mellom Trump og Putin i Alaska, innleder Katarzyna Zysk til Dagsavisen. Hun er professor ved Institutt for forsvarsstudier, og følger Russlands krig i Ukraina tett.

