Ekspert om Alaska-møtet: – Putin er allerede blitt belønnet
Donald Trump og Vladimir Putin møtes ansikt til ansikt på historisk grunn. Men eksperter forventer verken freds- eller våpenhvileavtale for Ukraina.
Donald Trump og Vladimir Putin møttes sist i 2018 i Helsinki. Nå møtes de igjen i Anchorage, Canada.
Foto: Brendan Smialowski / AFP / NTB
Verden
USAs president Donald Trump og hans russiske motpart
Vladimir Putin møtes på tomannshånd i Anchorage i Alaska fredag, uten Ukrainas
president Volodymyr Zelenskyj ved bordet, for å diskutere krigen i Ukraina.
Møtet har skapt frykt for en ufordelaktig avtale for Ukraina,
siden Zelenskyj ikke deltar. Ukrainas president har i stedet snakket med Trump
i forkant.
– Jeg har ikke store forventninger til møtet mellom Trump og
Putin i Alaska, innleder Katarzyna Zysk til Dagsavisen. Hun er professor ved
Institutt for forsvarsstudier, og følger Russlands krig i Ukraina tett.