Ekspert: Krisen i Frankrike er utrolig fastlåst

Frankrikes avtroppende statsminister Sébastien Lecornu beskriver samtalene med de andre partiene så langt som positive. Lecornu har fått i oppgave å samle støtte til et nytt statsbudsjett innen onsdag kveld. Stephanie Lecocq / Pool via AP / NTB

Statsminister Sébastien Lecornu trakk seg mandag, men ble bedt om å holde krisesamtaler med de andre partiene med mål om å samle støtte til et nytt budsjett.

Onsdag meldte han om gode nyheter og sa at de andre partiene er villige til å samles om et nytt budsjett før årsskiftet.

Samtalene har til nå blitt holdt med sentrum-høyre-partiene. Lecornu beskriver dem som positive, og sier at det er «en vilje» til å skaffe landet et budsjett før året er omme.

– Denne viljen er en bevegelse og en samling som åpenbart gjør at det å oppløse nasjonalforsamlingen blir mindre sannsynlig, sa Lecornu. Videre onsdag skal han snakke med venstrepartiene, før han onsdag kveld vil orientere president Emmanuel Macron.

Macron har sittet ved makten siden 2017 og står i den alvorligste innenrikspolitiske krisen i sin tid som president. Lecornu er landets femte statsminister siden 2024.

Krisen ble utlyst av valget i fjor, der verken regjeringspartiene eller noen andre fikk flertall i nasjonalforsamlingen. Nå sliter regjeringen med å få vedtatt et statsbudsjett for neste år, der det trengs store innsparinger.

Store konsekvenser

Kjerstin Aukrust er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hun sier hun sliter med å se hva Lecornus gode nyheter er.

– For meg framstår situasjonen utrolig fastlåst. Det er ingen «om de bare gjør dét, så ordner det seg»-løsning, forklarer hun.

Lecornu påpekte onsdag at det er bevissthet blant partiene om følgene.

– Det handler både om at statsgjelden allerede er voldsom, at børsene og utenlandske investorer reagerer negativt og at Frankrikes image utad blir svekket. Ikke bare økonomisk, men også utenrikspolitisk, sier Aukrust til NTB.

Lecornus to forgjengere ble begge felt i forsøket på å lande et statsbudsjett.

Bakteppet er at den franske statsgjelda målt mot BNP er blitt den tredje høyeste i EU etter Hellas og Italia, og den nærmer seg det dobbelte av 60 prosent, som er andelen EUs regelverk egentlig tillater.

Har kommet venstresiden i møte

Aukrust tror Lecornu kan forsøke å bruke samtalene med venstresiden som et pressmiddel overfor høyrepartiene.

– Han kan si at hvis de ikke klarer å komme til enighet på sentrum-høyre, så blir det enten en venstreregjering eller oppløsning av nasjonalforsamlingen.

Hun påpeker videre at regjeringen har kommet venstresiden i møte og åpnet for å sette den omstridte pensjonsreformen på vent.

– På den ene siden synes jeg det virker som at det heller mot en venstreregjering, men samtidig spørs det om det er et slags spill for å legge ytterligere press på høyresiden.

Ingen enkel løsning

Sosialistpartiets leder Olivier Faure tok mandag til orde for en kursendring og en venstreorientert regjering. En eventuell venstreregjering vil ha svært tynt grunnlag i nasjonalforsamlingen og trolig felles raskt, sier Aukrust.

Hun viser til at ytre høyre-partiet Nasjonal Samling (RN) har varslet umiddelbart mistillitsforslag, uavhengig av hvem som blir utnevnt som ny statsminister. RN ønsker nyvalg, og Macron er svært upopulær.

Dermed vil man fort havne tilbake på samme sted. En mulig løsning er nyvalg eller at Macron går av, men presidenten har avvist begge muligheter.

Aukrust anser dette stadig som relativt usannsynlig, og stiller spørsmål ved om det på sikt vil føre noe vei.

– Det virker som at det som kan løse opp i situasjonen, er et slags elektrosjokk. Det vil et presidentvalg være, til dels også et nyvalg i nasjonalforsamlingen, men mest sannsynlig vil man få relativt lik sammensetning som har nå, der ingen får rent flertall, sier Aukrust.