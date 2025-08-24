Eirik og Gaute importerer vin fra Palestina: – Et solidarisk initiativ

Blant rekkene av vin på polet er det én som skiller seg ut. En flaske som skilter med et land som av mange nektes å godtas; Palestina. 

Eirik Mills og Gaute Schjerve er de eneste som importerer vin fra Palestina til Norge.

Christina Campo Journalist
Publisert

Inne på Mela café i Oslo har en fengselsprest og en ingeniør tatt plass ved et av de små bordene. Her serveres ulike retter fra Midtøsten, såkalt Meza som er vanlig å dele.  På menyen finner man også vin fra Cremisan, et kloster i utkanten av Betlehem i Palestina.

Dette er historien om en prest og en ingeniør som endte opp som vinimportører.

– Jeg pleier å si at den gangen så reiste jeg til Israel, og så reiste jeg hjem fra Palestina, forteller Eirik Mills, som til vanlig jobber fulltid som fengselsprest i Ullersmo.

