Eirik Jensen godtar å sone med fotlenke

Eirik Jensen fikk innvilget løslatelse fra fengsel mot bruk av soning hjemme med fotlenke. Men den har han ennå ikke tatt på, ifølge Aftenposten, noe som får flere eksperter til å reagere. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

Ifølge opplysninger til Aftenposten har det fredag vært et langt møte mellom Eirik Jensen, hans fastlege og Jensens advokat. Her har soningsvilkårene blitt diskutert.

Fotlenken settes på 23. september, skriver Jensens forsvarere, John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma, i en pressemelding fredag kveld.

– Det har de siste dagene fremkommet opplysninger i mediene om at Eirik Jensen ikke vil sone med fotlenke. Dette medfører ikke riktighet. Etter avtale med Kriminalomsorgen vil han få påsatt fotlenke den 23. september, sier Elden.

Tilrettelegging

Annonse

Bakgrunnen for tidsbruken er ifølge Elden at helsetjenestene og friomsorgen i Kriminalomsorgsdirektoratet har måttet legge til rette for en ordning som skal vare i mer enn 10 år fremover.

Eirik Jensen da han ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i 2023. Foto: Javad Parsa /NTB

«Det er Kriminalomsorgen som beslutter hvordan soningen skal gjennomføres. Jensen har fulgt alle krav og vilkår som er stilt, og det har ikke vært hans valg å utsette oppstarten av fotlenkesoningen.», heter det i pressemelding.

Ordningen og de vilkårene som opprinnelig ble satt, er utformet for langt kortere soningsperioder enn den Jensen står overfor, påpeker advokatene.

Helsemessige behov

Annonse

– Den tilpassede ordningen sikrer at soningen med fotlenke gjennomføres på en forsvarlig måte og at helsemessige behov ivaretas over tid. Det har vært et prioritert arbeid å finne løsninger som gjør at Jensen kan oppfylle vilkårene samtidig som han får nødvendig helsehjelp, sier Elden og Bouras.

Her fra retten i 2018 med forsvarer John Christian Elden. Foto: Lise Åserud / NTB

Ifølge Elden har Jensen hele tiden samarbeidet med Kriminalomsorgen.

– Selv om jeg ikke har fått påført noen fotlenke ennå, har jeg forholdt meg til de vilkårene og restriksjonene som er satt for meg siden jeg ble løslatt fra fengselet – og det vil jeg også gjøre i fortsettelsen, sier Eirik Jensen i pressemeldingen.

– I mer enn 10 år fremover skal jeg bære fotlenken og forholde meg til de begrensningene som er ilagt meg. Samtidig har det vært viktig for meg at dette ikke hindrer at jeg får den helsehjelpen jeg har behov for, og at jeg kan følge det behandlingsopplegget som er lagt for meg, sier Jensen.

Annonse

21 års fengsel

Eirik Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom ti år til innførsel av flere tonn hasj. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

Han ble delvis trodd av juryen i lagmannsretten, som fant ham skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Men gleden var kortvarig ettersom dommerne satte juryens kjennelse til side, og saken måtte behandles på nytt.

Dommen ble altså til slutt 21 års fengsel. Jensen har hele tiden nektet straffskyld.

Annonse

Cappelen ble løslatt i 2022 etter å ha sonet to tredeler av straffen på 13 års fengsel.