Eide: Viktig og tydelig uttalelse fra ICJ – Israel kan ikke bruke sult som krigføringsmetode

ICJ-president Yuji Iwasawa leser opp en rådgivende juridisk uttalelse fra Den internasjonale domstolen ICJ onsdag. Peter Dejong / AP / NTB

Den internasjonale domstolen ICJ i Haag slår i en uttalelse enstemmig fast at Israels blokkering av nødhjelp til Gaza, bryter folkeretten.

– En svært viktig og svært tydelig uttalelse, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Han varsler at Norge vil følge opp i FNs hovedforsamling med å legge fram et forslag til resolusjon som krever at Israel opphever alle restriksjoner på nødhjelp.

Kan ikke bruke sult som metode

Annonse

ICJ finner ifølge AFP at Israel har plikt til å legge til rette for at FN, internasjonale organisasjoner og andre stater kan levere nødhjelp til de okkuperte områdene.

– Dette er helt i tråd med det som er og lenge har vært Norge syn, sier Eide.

Den rådgivende uttalelsen fra ICJ kommer etter anmodning fra FNs hovedforsamling. Bakgrunnen var en resolusjon Norge tok initiativet til som fikk støtte fra 137 land. Israel forpliktet til å sørge for at Gazas befolkning får dekket sine grunnleggende behov, slår ICJ fast.

– Domstolen brukte anledningen til å minne Israel på at det ikke er lov, og de ikke kan bruke utsulting som en krigføringsmetode, sier Eide.

Annonse

Uttalelsen er ikke juridisk bindende, men domstolen har stor tyngde og moralsk autoritet i juridiske spørsmål. Det er ventet at den vil bidra til å øke presset på Israel om å samarbeide med FN og andre hjelpeorganisasjoner.

Unrwa-kobling ikke påvist

Israel har ment at en betydelig del av de ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa) er Hamas-medlemmer, men ICJ har ikke funnet belegg for dette.

I praksis forbød Israel i januar Unrwa, som har vært hovedleverandøren av nødhjelp til Gaza, fra å operere i det palestinske området. Men ICJ mener Israel ikke har anledning til å gjøre dette.

Annonse

– Domstolen understreker i sin uttalelse at Israel må tilrettelegge for nødhjelp, også fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, Unrwa, sier Eide.

Israel har avvist alle anklager og begrunner blokaden med at den islamistiske bevegelsen Hamas skal ha avskåret hjelpesendinger og solgt varene videre til overpris. USA har uttrykt støtte til Israels standpunkt.

Omstridt organisasjon er lagt ned

I mai tok Gaza Humanitarian Foundation (GHF) på oppdrag fra Israel over matutdelingen i Gaza. Dette har vært omdiskutert, blant annet fordi de fire sentrene ble voktet av væpnede leiesoldater.

Annonse

Denne organisasjonen er nå nedlagt i det stille, sier Eide.

– Det er vi glad for. Vi må ha de profesjonelle erfarne organisasjonene, som er uavhengige av de krigførende parter, til å gjøre dette, sier utenriksministeren.

Tilgang på nødhjelp er en avgjørende del av fredsplanen som president Donald Trump fikk gjennom. Dagens uttalelse konkretiserer hvilke folkerettslige forpliktelser Israel må forholde seg til, påpeker han.

– Skammelig

Annonse

Israels FN-ambassadør Danny Danon omtaler ICJs uttalelse om Unrwa som skammelig.

Det israelske utenriksdepartementet sier i en kommentar at ICJ-uttalelsen bare er «nok et forsøk på å pålegge politiske tiltak mot Israel under dekke av folkeretten».

Utenriksdepartementet gjentok også at Unrwa sysselsetter Hamas-medlemmer og understreket at de ikke ville samarbeide «med en organisasjon som er infisert av terroraktiviteter», ifølge Reuters.

– Den sittende israelske regjeringen har lagt seg til en vane om at enhver kritikk er skammelig eller antisemittisk. Dette mener jeg har stadig mindre effekt, sier Eide.

Annonse

ICJ avviser Israels påstand om at å bringe saken for domstolen var et misbruk av folkeretten, som israelske myndigheter har omtalt det som.