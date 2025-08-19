Eide: Viktig møte i Washington, men langt til fred

Møtet i Washington mellom USAs president Donald Trump og europeiske ledere kan være et reelt steg på veien mot fred i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

USAs president Donald Trump var vertskap for et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere i Washington mandag.

Etter møtet har det kommet signaler om at USA støtter opp om sikkerhetsgarantier for Ukraina, og det er snakk om et trepartsmøte mellom Trump, Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin.

– Det var et viktig møte som lyktes med en del ting. Blant annet er det stor framgang at også amerikanerne og Trump er villige til å snakke om sikkerhetsgarantier, eller faktisk sier at det må til, sier Eide til NTB.

Utenriksministeren trekker fram at krigen stadig raser, og at det senest natt til tirsdag var flere russiske angrep i Ukraina.

– Det er ikke slik at nå er freden rett rundt hjørnet, sier Eide.

– Det er viktig å understreke sterkt. Men betraktet som møte, så tror jeg dette landet bra og kan være et skritt på veien, legger han til.

Mulig trepartsmøte

Eide påpeker at Trump sier han vil jobbe for et direkte møte mellom Zelenskyj og Putin og deretter mellom seg selv og de to. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at møtet mellom Putin og Zelenskyj skal finne sted innen de neste to ukene.

– Det ønsker jo Zelenskyj. Og at det skal følges opp med det Trump kaller et trilateralt møte, som europeerne gjerne vil være med på, fordi dette er en krig i Europa, sier Eide.

– Da kan man se konturene av noe som er de første tegnene til en reell forhandlingsprosess. Det vi har sett fram til nå, har vært veldig lite konkret. Men det gjenstår å se om det blir noe av. Og det gjenstår å se at Russland vil, understreker han.

En rekke europeiske ledere var til stede i Det hvite hus på møtet med Trump mandag. Fra venstre: Nato-sjef Mark Rutte, Storbritannias statsminister Keir Starmer, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Frankrikes statsminister Emmanuel Macron, Trump, Finlands president Alexander Stubb, Italias statsminister Giorgia Meloni, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Nyhetsbyrået AFP får opplyst av en kilde i Kreml at Putin er åpen for direkte samtaler med Ukraina.

Sikkerhetsgarantier i vente?

Ifølge Zelenskyj vil sikkerhetsgarantier trolig bli formalisert innen ti dager. Det skjer i så fall etter flere måneder med diskusjoner blant de europeiske landene.

– Det første som må skje nå, er å samordne med USA hva slags rolle de skal ha, sier Eide.

– Amerikanerne kommer mer inn i det nå, for de har jo ikke deltatt i de møtene, påpeker han. Han sier det er «flere ulike ideer for hvordan det kunne se ut».

– I prinsippet kan det skje både med styrker inne i landet og med konkret planlegging, øvelser og sånt for støtte hvis det trengs. Sikkerhetsgarantier er ikke identisk med styrker inne, men det er jo ikke noen tvil om at Ukraina ville foretrukket at det ble demonstrert med styrker inne, sier han.

Nato-sjef Mark Rutte sa etter møtet til Fox News at det som diskuteres, ikke er Nato-medlemskap, men sikkerhetsgarantier som ligner Natos artikkel 5 for Ukraina.

Sikkerhetsgarantier for Ukraina vil trolig bli formalisert innen ti dager, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter møtet i Det hvite hus. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Flere land har åpnet for å sende fredsbevarende styrker. Eide vil ikke gå nærmere inn på hvordan et norsk bidrag kan se ut.

– Vi har deltatt i samtalene hele veien og vært med på dette. Så tror jeg alle står seg på å ikke annonsere hva det blir, før vi er ferdige. Men det er viktig at det blir noe. Vi vil bidra til det, sier Eide.