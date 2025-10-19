Eide: – Svært bekymret over rapportene om brudd på våpenhvilen i Gaza

Utenriksminister Espen Barth Eide ber både Israel og Hamas vise tilbakeholdenhet, og advarer om at framgangen i Gaza raskt kan snu. Lise Åserud / NTB

– Jeg er svært bekymret over rapportene om brudd på våpenhvilen i Gaza, sier Espen Barth Eide (Ap) til NTB søndag.

Ifølge palestinsk sivilforsvar er minst 33 drept etter israelske angrep i Gaza. To israelske soldater er drept, melder det israelske militæret (IDF) samme kveld.

IDF viser til at de mener Hamas har brutt våpenhvilen. Hamas avviser dette og anklager Israel for det samme.

Representanter for israelske myndigheter opplyste til flere medier søndag at de stanser tilførselen av nødhjelp til Gaza inntil videre.

Annonse

– Det er svært viktig nå å unngå en videre opptrapping. Nødhjelp må slippes uhindret inn til Gaza, sier Eide.

Han mener den siste ukens framgang i Gaza fort kan snus.

– Alle krefter må nå gjøre det de kan for at den amerikanske fredsplanen faktisk realiseres. Det må rakest mulig etableres et midlertidig palestinsk teknokratisk styre på Gaza som kan overta makten fra Hamas, internasjonale sikkerhetsstyrker må raskt komme inn, og Israel må trekke seg tilbake slik planen forutsetter, sier han.

– Norge vil gjøre det vi kan for å sikre at våpenhvilen blir grunnlaget for varig fred.