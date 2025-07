Eide om Palestina: – Israel har sørget for å miste noen av sine beste venner

Espen Barth Eide under FN-møtet om Palestina og Israel. Møtet ble holdt i FNs hovedkvarter i New York mandag og tirsdag. Adam Gray / AP / NTB

– Det var veldig god stemning nå på slutten. Dette var et skikkelig godt løft på vei mot en palestinsk stat, sa Eide til NTB da den to dager lange FN-konferansen i New York var over.

– Jeg er sterkt plaget av den daglige elendigheten og katastrofen i Gaza, men optimistisk for det politiske på sikt, sa han videre.

Eide tror Israel har ødelagt for seg selv.

– Jeg tror Israel, ved å gå så langt og hardt til verks, har sørget for å miste noen av sine beste venner. En del land som tidligere har vært mer stille, går nå hardere til verks.

– Håper USA og Israel ser dette

Også Palestinas statsminister Mohammad Mustafa var positiv etter møtet, ifølge Eide.

– Jeg snakket nettopp med ham, og han mente at konferansen har gått langt bedre enn det han hadde turt å håpe på.

Fredag kunngjorde Frankrike at de kommer til å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat, og tirsdag sa Storbritannia at de kan komme til å gjøre det samme.

– Det er et viktig politisk budskap at stadig flere land sier at de vil ha tostatsløsning nå. De vil ikke vente på evigvarende forhandlinger, og Israel kan ikke ha vetorett om hva som skal skje med Palestina, sier Eide.

– Det er viktig at standpunktet sprer seg, det er fint å se. Det er en viktig bevegelse, og jeg håper at USA og Israel ser dette. De blir alene i verden når alle andre tar et tydelig standpunkt, fortsetter han.

Historisk sus

I mai i fjor var Norge, Spania og Irland tidlig ute med å anerkjenne Palestina som stat. Eide kalte dette en merkedag i forholdet mellom Norge og Palestina.

Nå er han særlig glad for at Storbritannia har kommet på banen. Mindre enn en time etter at avgjørelsen ble tatt i London, kunne britenes utenriksminister David Lammy gå på talerstolen i New York og dele nyheten om at Storbritannia anerkjenner Palestina som stat i september, med mindre Israel tar «betraktelige grep» for å bedre situasjonen i Gaza.

– Det gikk et historisk sus gjennom salen, sier Eide.

Han tror at flere nå vil følge Storbritannia.

– Mange av landene som lurer på å gjøre det samme, sa at de ventet for å se hva Storbritannia ville gjøre.

Han håper at Canada nå vil følge etter.

– Da vil det bare være USA igjen på det amerikanske kontinentet som ikke har anerkjent Palestina.

Verken Israel eller USA deltok på FN-konferansen i New York, som ble avsluttet tirsdag kveld norsk tid. Israel beskylder landene som vil anerkjenne Palestina, eller allerede har gjort det, for å belønne terrorisme.

Må redde Unrwa

Landene som deltok på FN-konferansen, er også enige om flere oppfølgingspunkter, blant annet tilknyttet Palestinas økonomi.

Selv om det mest akutte er å få slutt på krigen i Gaza, er det også viktig å sørge for at palestinske myndigheter er i stand til å ta kontrollen over Gaza når den tid kommer, framholder Eide.

– Vi vil ikke at Israel skal ta over Gaza, men heller ikke Hamas. Da må palestinske myndigheter være i stand til å ta denne rollen, sier han.

Et annet viktig arbeid blir å redde FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa).

– De blir systematisk undergravet, både juridisk, praktisk og økonomisk. Ansatte får ikke visum, immuniteten deres fjernes. Det er en voldsom kampanje mot Unrwa fra Israel.

Dersom Unrwa kollapser, vil det få konsekvenser for millioner av mennesker. FN-organet har drevet skoler, helseinstitusjoner og andre grunnleggende tjenester i Palestina.

– Vi kommer til å følge opp for å forsvare og beskytte Unrwa, sier Norges utenriksminister.

