Eide om nødhjelp til Gaza:– Stoppet med vilje av Israel

– Det står tusenvis av lastebiler fulle av livsnødvendigheter utenfor Gaza. Noen hundre har blitt sluppet inn, men de kommer seg ikke videre. Dette er fordi det etablerte humanitære apparatet ikke får fungere.

Det sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til Dagsavisen.