Eide om nødhjelp til Gaza:– Stoppet med vilje av Israel

FN har erklært hungersnød på Gaza. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller Israels løsninger villet og inkompetent. Røde Kors kaller det en varslet katastrofe. 

Palestinere strekker seg etter kokt ris i Gaza by, lørdag.
Verden

Journalist
Publisert Sist oppdatert

– Det står tusenvis av lastebiler fulle av livsnødvendigheter utenfor Gaza. Noen hundre har blitt sluppet inn, men de kommer seg ikke videre. Dette er fordi det etablerte humanitære apparatet ikke får fungere.

Det sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til Dagsavisen.

