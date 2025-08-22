Eide om Gaza: – Det er hungersnød

– Det finnes knapt ord for å beskrive det som skjer nå. Det er hungersnød. Vi ser massive angrep mot de få restene som er igjen av Gaza by, hvor et svært stort antall mennesker nå har søkt tilflukt, skriver Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse til NTB.

FNs matsikkerhetsskala ( IPC ) la fredag formiddag fram en ny oppdatering om situasjonen. Det skjer samtidig som Israel har innledet en stor offensiv for å innta Gaza by. FN bekreftet at det er hungersnød i Gaza by og sier det ventes at den brer seg til store deler av Gazastripen i løpet av september måned.

– Bryter alle regler

– Israel bryter alle regler i boka med formen for krigføring som de har valgt. Samtidig hører vi stadig flere uttalelser fra ledende israelske ministre om at alt skal jevnes med jorden, og at kampene skal fortsette helt til Hamas er nedkjempet. Det er svært vanskelig å se hvordan en militær løsning kan lykkes, og på veien dit vil enda flere mennesker sulte, bli lemlestet og miste livet, avslutter Eide.

IPC-skalaen har faste kriterier for å erklære hungersnød, noe som har skjedd tre ganger de siste 14 årene – i Somalia i 2011, i deler av Sør-Sudan i 2017, og deler av Sudan i 2024. Forhold som tilsvarer hungersnød eksisterer også andre steder, men ikke i stor nok utstrekning til at IPC og FN erklærer hungersnød.

For å nå nivå 5 – altså hungersnød-nivået – på IPC-skalaen, må det i praksis være fullstendig utilgjengelighet på mat for hele eller store deler av befolkningen. Dette må også dokumenteres grundig gjennom en kartlegging.

– Ren løgn

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser rapporten.

– IPC-rapporten er en ren løgn, sier han, og fortsetter:

– Israel har ikke en politikk for utsulting. Israel har en politikk for å hindre utsulting, sier han og viser til at Israel har bidratt med nødhjelp til Gaza under krigen.