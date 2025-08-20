Eide: Norge fordømmer Israels angrep på Gaza by

En israelsk stridsvogn kjører gjennom et område nær den israelske grensen mot Gaza. Onsdag bekreftet Israel at en større og varslet operasjon for Gaza by er i gang. Maya Levin / AP / NTB

– Dette er en ytterligere opptrapping av en allerede katastrofal krig og setter en ekstremt hardt prøvet befolkning i ekstrem fare, sier Eide i en melding til NTB.

Han mener Israels handlinger gjør det enda vanskeligere å få slutt på krigen, å få inn nødhjelp til befolkningen og å få løslatt de gjenværende israelske gislene.

– Krigføringen bryter med helt sentrale prinsipper i folkeretten og må avsluttes umiddelbart, fastslår utenriksministeren

– Katastrofal situasjon

Annonse

Han peker på at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal.

– Ytterligere militære operasjoner vil føre til store sivile tap og ramme uskyldige mennesker som allerede lever under uholdbare forhold. Det er viktigere enn noensinne å legge grunnlaget for en politisk løsning som sikrer at det palestinske folkets historiske rett til selvbestemmelse i en egen stat blir realisert, sier Eide.

Onsdag opplyste en talsmann for den israelske hæren (IDF) at det planlagte israelske angrepet på Gaza by var i gang. Samtidig krevde Israels statsminister Benjamin Netanyahu en raskere operasjon.

«Gideons vogner II»

Annonse

– Israel har gått inn i de første fasene av sitt planlagte angrep på Gaza by etter et sammenstøt med Hamas og har allerede kontroll over utkanten av byen, sa talsmann Effie Defrin til journalister.

Tidligere onsdag bekreftet Israels forsvarsdepartement at planen, som har fått navnet «Gideons vogner II» ifølge israelske medier, er godkjent av forsvarsminister Israel Katz.

Den israelske regjeringen mener en ny offensiv er nødvendig for å bekjempe Hamas og hindre at gruppen beholder makten på Gazastripen.

Samme dag ga Israel også endelig godkjennelse til bygging av en ny bosetning som vil dele den okkuperte Vestbredden i to og isolere Øst-Jerusalem, noe som av mange blir sett på som spikeren i kista for muligheten for en tostatsløsning.