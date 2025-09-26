Eide i FN-tale: Folkeretten må gjelde for alle

– En verdensorden basert på folkeretten er ikke en luksus, det er en nødvendighet. Når vi fordømmer Russlands åpenbare brudd på folkeretten i Ukraina, må vi også tale like tydelig mot Israels regelbrudd i Palestina, sa Eide fra talerstolen i FN.

– Folkeretten kan ikke anvendes med dobbeltstandarder, la han til.

Utenriksministeren beskrev situasjonen i Gaza som et «levende helvete».

– I nesten to år har vi vært vitne til ekstreme nivåer av død, sult, fordrivelse og lidelse. Det er en skam for menneskeheten at disse grusomhetene fortsetter.

Annonse

Anerkjennelse er én brikke

Under FNs hovedforsamling har en rekke vestlige land anerkjent Palestina som en selvstendig stat. Blant landene er Frankrike, Portugal, Belgia og Malta. Dagen før FN-samlingen startet, valgte også Storbritannia, Canada og Australia å formelt anerkjenne en palestinsk stat.

Dette er bare én av delene som skal til for å få på plass en tostatsløsning, mener Eide.

– Det er mange brikker i dette puslespillet. Palestinsk styresett og økonomi må styrkes. Hamas må demobiliseres. Vi trenger sikkerhetsgarantier for både Israel og Palestina, sa han.

Annonse

Han tok samtidig til orde for løslatelsen av Hamas' gisler og innførsel av nødhjelp til befolkningen i Gaza.

Russland-kritikk

Eide rettet også sterk kritikk mot Russland over krigføringen i Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina er et åpenbart brudd på FN-paktens artikkel 2.4. Det finnes rett og slett ingen annen måte å se det på, sa Eide, med henvisning til FN-paktens punkt som sier at medlemsland skal avstå fra bruk av væpnet makt mot andre land.

Annonse

Han legger til at Ukraina har retten til å forsvare seg selv mot den russiske aggresjonen.

– Norge står sammen med Ukraina i kampen for frihet og uavhengighet. Vi gjør det i solidaritet med det ukrainske folket, men også for å opprettholde respekten for folkeretten, som er i alle lands interesse, sa han.

Vil ha FN-reformer

Eide avsluttet talen med å ta til orde for et mindre, men mer effektivt FN.

Annonse

– Det er tid for endringer, og for å få til det trenger vi modige og ambisiøse reformer.

– Vi vil ha et FN som er sterkere, men også mindre. Et FN som er mer effektivt. Et FN med strukturer som er optimalisert for reell handlekraft der det betyr mest. Vi trenger et FN som jobber smartere, og ikke bare hardere.