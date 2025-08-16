Eide etter samtale med Ukrainas utenriksminister: – De er klare til å møte Putin

Lørdag formiddag har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) snakket med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha, som mener det må bli våpenhvile før fredssamtaler kan finne sted.

– Putin vil gå rett til fredssamtaler, men Ukraina ønsker at det først må bli en våpenhvile, en pause i krigen som viser at Russland mener alvor, og at fredssamtaler kan finne sted i en atmosfære med lavere stressnivå for partene. Det er vi helt enig med dem i, og mitt inntrykk er at dette har bred europeisk støtte, sier Eide til VG.

Den ukrainske utenriksministeren er ifølge Eide positiv til et snarlig treparts møte mellom presidentene Zelenskyj, Putin og Trump.

– De er klare til å møte Putin. De vil si ja til forslaget om et trilateralt møte. Det kan skje raskt. Våpenhvile er ikke et absolutt vilkår, men de vil argumentere for at det er klokt.

Annonse

Trump vil på sin side heller høre på Putin, og gå rett til fredssamtaler:

– Den beste måten å avslutte den forferdelige krigen mellom Russland og Ukraina er å gå rett til en fredsavtale som vil avslutte krigen, og ikke via en avtale om våpenhvile, skriver Trump på nettstedet Truth Social lørdag.

(©NTB)