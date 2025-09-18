Durek Verrett om dokumentarkritikken: – Jeg ser ikke på meg selv som et offer

Durek Verrett uttaler seg for første gang i etterkant av den mye omtalte Netflix-dokumentaren. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

– Det er uheldig at folk ikke skjønner hva jeg mener, sier Verrett i en video publisert på Instagram torsdag kveld, skriver Aftenposten.

– Jeg trenger at dere forstår: Jeg ser ikke på meg selv som et offer i det hele tatt, sier han.

I dokumentaren tar Durek et oppgjør med rasisme og skildrer et noe vanskelig forhold til sin svigerfamilie.

– Da jeg kom inn i hennes familie, visste ikke faren hennes, moren hennes og broren hennes engang hva rasisme var. Det var vanskelig, for de så på meg som om jeg var gal da jeg sa at det fantes rasisme, sier han i dokumentaren.

I Instagram-videoen adresserer han nettopp dette:

– Jeg vil si dette: Jeg tror ikke at de ikke visste at rasisme fantes, men jeg tror ikke de forsto hvordan det påvirket meg, sier han i videoen.