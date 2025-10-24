Durek Verrett mener rasismeutsagn ble misforstått

Märtha Louise og Durek Verrett stilte opp til intervju for første gang siden den mye omtalte Netflix-dokumentaren. Javad Parsa / NTB

Prinsesse Märtha Louise og ektemannen Durek Verrett fikk en rekke spørsmål om kontroversene rundt dokumentarfilmen «Rebel Royals» da de gjestet det svenske talkshowet til Carina Bergfeldt.

– Jeg elsker Märthas familie og mine svigerforeldres varme og vennlighet, sa Verret i intervjuet, som ble sendt på SVT fredag.

Paret har ikke ønsket å la seg intervjue av norske medier, men stilte opp i det svenske talkshowet.

– Snakket ut fra amerikansk perspektiv

Verrett brukte anledningen til å nyansere uttalelsen om kongeparets manglende forståelse av rasisme, som skapte brudulje. Uttalelsen ble misforstått fordi han snakket ut fra et amerikansk perspektiv, presiserte han.

– Når jeg sier at de ikke forstår rasisme, mener jeg at det de ikke forstår, er hvordan det påvirket meg, sa han.

Rasisme kan fortone seg litt ulikt i Norge og USA. Amerikanerne har bedre forståelse av ubevisst rasisme, mikro-rasisme så vel som direkte rasisme, fortsatte han.

– I Norge forstår ikke folk ubevisst rasisme. Det gjorde heller ikke Märtha da jeg møtte henne, sa Verrett.

Ofret omdømme for kjærligheten

På spørsmål om hva de to har ofret på å stå i mediestormen som fulgte med kjærlighetsforholdet, svarer Verrett at det har gått utover hans omdømme.

– Jeg har brukt mange år på å reise verden rundt og bygge et omdømme. Vi er offentlige personer, men er blitt latterliggjort av folk som forvrenger alt jeg sier, sa han.

Han sa han gjerne vil forklare hvordan sjamanisme fungerer, og understreket at det ikke handler om å avvise moderne legevitenskap. Snarere mener han at det handler om å finne en balanse.

Prinsesse Märtha Louise trakk fram at hun har trukket seg fra sine kongelige plikter og sin offisielle rolle.

– Jeg fokuserer på det som er best for min familie og for den øvrige familie. Jeg driver selskapet mitt, og det er det jeg driver med, sa hun.

Holder på prinsessetittelen

Bergfeldt trakk fram tall som viser at sju av ti nordmenn mener Märtha Louise ikke lenger bør inneha prinsessetittelen.

– Jeg hører dem, jeg forstår hvorfor de sier det. Samtidig har jeg vært gjennom mye. Det er også viktig å lytte på hva de faktisk sier, svarte Märtha Louise.

Hun understreket det kun er i kommersiell sammenheng hun har sluttet å bruke den.

– Det er fortsatt navnet mitt! utbrøt hun.

Den svenske talkshowverten ville også gjerne vite om Märtha Louise «himler med øynene» over noen av de mer kontroversielle tingene Durek Verrett er blitt kjent for.

– Jeg himler ikke med øynene, men jeg stiller spørsmål, sa Märtha, mens Durek Verrett skjøt inn:

– Vi har ikke den type forhold.

Elsker brunost

I rundt sju år har han bodd i Norge. Mest norsk føler han seg når han spiser brunost – som han etter sigende er svært glad i.

– Å, brunost. Jeg elsker det! Märtha tar med tonnevis til Los Angeles, men jeg sier til venner og familie: Ikke rør brunosten min!, ligg unna, sa Verrett.

Paret har i årevis snakket om å flytte til USA, men foreløpig har det ikke blitt noe av.

– Vi har sagt det mange ganger: Nå flytter vi til Los Angeles, men så gjør vi det ikke. Vi er jo her fortsatt, sa prinsessen.

Likevel er flyttingen fortsatt aktuell. Hun kunne selv gjerne tenke seg å forlate Norge.

– Ja, om ikke hele året, så for en periode, sa hun.