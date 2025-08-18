– Du ringte ikke Obama én gang i uka, men Trump kan man ringe fem ganger i uka
– Jeg tror mange europeiske ledere synes det er veldig kult at det er så lett å få tak i Trump, sier tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
Kåre Aas har vært diplomat for Norge gjennom en årrekke.
Foto: Hilde Unosen
Fredag 8. august møttes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska. Forrige gang et lignende toppmøte ble holdt mellom lederne i Russland og USA var i 2007. Da møtte Putin president George W. Bush ved sommerresidensen hans i Maine.
– Det var veldig stor usikkerhet om hvordan dette møtet kom til å forløpe. Mange, meg selv inkludert, var jo engstelige for at Trump ville komme til å gi for mange innrømmelser til Putin. Det skjedde ikke, sier Kåre Aas til Dagsavisen om møtet i Alaska.
Aas har vært norsk diplomat gjennom en årrekke, blant annet som ambassadør i USA, Israel og Afghanistan. I dag er han strategisk rådgiver i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen.