Det er fortsatt ikke bekreftet at det var droner som ble observert ved Oslo lufthavn i september, men ifølge opplysninger til Dagbladet var et system som skal oppdage droneaktivitet nede. Hans O. Torgersen / NTB

Det skriver Dagbladet , som skal ha fått opplyst dette tidligere. Senere ble et dokument fra PST til Utenriksdepartementet med tittelen «Kortrapport – Bortfall av dronedeteksjonssystem og droneobservasjoner ved OSL den 22.09.2025-23.09.2025» sendt.

Luftrommet rundt Oslo lufthavn holdt stengt i tre timer natt til 23. september, etter observasjoner av det som kan ha vært droner.

– Vi ønsker ikke å kommentere disse opplysningene, skriver seniorrådgiver i PST Eirik Veum til Dagbladet.

De har også vært i kontakt med Avinor, som heller ikke ønsket å uttale seg.

Annonse

Avinor bekrefter imidlertid overfor Filter Nyheter at systemet som brukes for å overvåke mulige droner ved Oslo lufthavn er kinesisk. DJI Aeroscope leveres av den kinesiske dronegiganten DJI.

– Vi så at vi hadde nytte av å kunne detektere droner. Så er det sånn at 90 prosent av dronene i Norge leveres av DJI. Da er DJIs verktøy effektivt for formålet, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor til Filter Nyheter.

Han sier de har gjort vurderinger av bruken ettersom det er et kinesisk selskap.

– Men nytten er veldig stor. Dette er en beslutningsstøtte som har tjent oss vel. Konkret har det gjort at vi har kunnet holde store flyplasser åpne når de ellers ville blitt stengt. Men det er et system som ikke er kritisk, sier Foss