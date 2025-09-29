Dronerestriksjoner ved lufthavner i Nordland og Trøndelag avsluttes

Et rutefly fra Bodø måtte omdirigeres til Værnes etter observasjoner av drone ved Brønnøysund flyplass. Skjermdump fra Flightradar24

Det ble lørdag innført restriksjoner ved Brønnøysund, Bodø, Evenes og Andenes lufthavner i Nordland, samt ved Ørland flystasjon.

Politiet i Trøndelag etterforsker den mulige droneobservasjonen ved Ørland lørdag. De har blant annet avhørt vitner i løpet av helgen.

– Det er ikke noen nytt i saken. Fokuset vårt er å etterforske de observasjonene som ble gjort lørdag morgen og finne ut hva det var. Vi ønsker å betrygge innbyggerne våre om at vi prioriterer denne saken høyt, sier stabssjef Geir Arne Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Mulige observasjoner av droner flere steder

Lørdag morgen meldte Forsvaret om mulige droner ved Ørland flystasjon, som blant annet huser Norges kampfly F-35. De angivelige dronene ble sett av folk fra både Forsvaret og politiet over flere timer. Det er fortsatt ikke avklart om dette faktisk var droner.

Både PST og Forsvarsdepartementet ble informert.

Som følge av hendelsen iverksatte politiet utvidede luft- og landrestriksjoner for droner eller andre ubemannede luftfartøy ved Ørland flystasjon i en radius på 10 kilometer. Restriksjonene varte opprinnelig til mandag klokka 12.

De samme restriksjonene ble også iverksatt ved de fire lufthavnene i Nordland.

Har undersøkt flere tips – ingen bekreftede tilfeller

Nå avsluttes altså restriksjonene ved samtlige lufthavner.

Etter hendelsen ba politiet i Trøndelag folk om å melde inn om de så droneaktivitet på unormale steder. De har fått flere tips gjennom helgen.

– I løpet av helga har vi undersøkt flere av meldingene, men det har ikke latt seg gjøre å bekrefte at det har vært snakk om droner i noen av tilfellene, sier Sjøhagen.

Han understreker samtidig at de er ute etter observasjoner av droneaktivitet ved kritisk infrastruktur, olje- og gassinstallasjoner, kraftverk, flyplasser og militære installasjoner.

Vurderer løpende om restriksjonene må innføres på nytt

Politiet i Nordland opplyser at de gjør løpende vurderinger av hvorvidt det er behov for å iverksette dette forebyggende tiltaket på nytt.

Søndag kveld ble to fly – et Norwegian-fly på vei til Bardufoss og et Widerøe-fly på vei til Trondheim – omdirigert etter meldinger om droneobservasjoner.

Etter droneobservasjoner i Danmark innføres det der midlertidig forbud mot all sivil droneflygning.