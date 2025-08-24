«Drill, baby, drill»-angrep mot regjeringen: – Kjenner meg ikke igjen

«I regjeringens nye klimamelding er det ‘drill, baby, drill’ som gjelder», skriver William Helland-Hansen i et kritisk innlegg mot regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Dagens Næringsliv. Også Nettavisen har omtalt kritikken.

William Helland-Hansen. Pressefoto: UiB

Helland-Hansen er professor i geologi ved Universitetet i Bergen, aktiv i Naturvernforbundet og «klarer ikke med min beste vilje å overse paradokset i at Norge, som et av verdens rikeste land og med bedre forutsetninger for omstilling enn noen andre, ikke viser større vilje til endring» i oljepolitikken.

Trump-utspill

USAs president Donald Trump brukte uttrykket «drill, baby, drill» i sin innsettelsestale i januar i år, da han erklærte at amerikanerne igjen skulle ut av Parisavtalen . Han lovte enda høyere produksjon av olje og gass.

«Ved å fortsette med leting legger vi grunnlag for produksjon ikke bare av gass, men også olje, langt inn i fremtiden, når vi er på overtid i forhold til klimamålene», mener Helland-Hansen, med adresse til Støre-regjeringen.

Men Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er uenig i professorens «drill, baby, drill»-påstand.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier klima- og miljøministeren da han møter Dagsavisen i Stavanger under valgkampen i hjemfylket.

– Regjeringen har lagt en plan som gjør at vi kan se at vi er på vei mot å kutte utslippene våre raskt nok til å kunne klare å bli et lavutslippssamfunn i 2050, fortsetter Eriksen.

Som eksempel viser han til at utslippsnivået i 2023 var det laveste Norge har ligget på siden 1990 , ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi har jobbet hardt hvert eneste år for å få på plass mer politikk som skal bidra til at vi både kutter utslipp, men at vi samtidig skaper jobber og ivaretar mange av de industriarbeidsplassene vi har i Norge på en klok og fornuftig måte. Så jeg mener at vi fører en offensiv klimapolitikk, både nasjonalt og internasjonalt. Og det er bra, for det haster med å kutte verdens klimagassutslipp.

USAs president Donald Trump snakket om Parisavtalen i sin innsettelsestale i januar i år. Foto: Shawn Thew / AP / NTB

– Hva sier du til dem som mener at vi kunne ha gjort – og burde gjøre – enda mer?

– Man bør alltid jobbe for å gjøre enda mer. Klimaendringene er ikke noe som er foran oss i tid lenger, det skjer her og nå, svarer Bjelland Eriksen, som sier Norge skal etterstrebe å fortsatt ha en lederrolle på klima i årene framover.

– Vi er i «oljefylket» Rogaland nå. Hva vil du si til velgerne her om oljepolitikken dere ønsker å føre, hvis det blir fire nye år med Arbeiderpartiet i regjering?

– Olje og gass kommer til å være en viktig næring for Rogaland, Stavanger og Norge i mange år. Og det er kanskje bra, for mesteparten av energien bruker vi ikke selv – den leverer vi jo egentlig til landene rundt oss, svarer han og fortsetter:

– Så er det slik at landene rundt oss, markedet i Europa, enten man liker det eller ikke, har bestemt seg for å kutte utslippene sine framover. Det må Norge forholde seg til. Selv om vi skal fortsette å være en stor og viktig energinasjon, må vi også omstille oss.

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 70 til 75 prosent innen 2035, sammenlignet med 1990, skrev NTB i juni.

Fase ut utslipp, ikke næringer

Norges nye klimamål for 2035 kommer i tillegg til det eksisterende klimamålet for 2030. Begge målene er lovfestet i klimaloven og meldt inn til FN under Parisavtalen.

– Hvordan harmonerer Aps oljepolitikk med et samarbeid med MDG etter valget, for eksempel?

– Energiministeren (Terje Aasland, journ.anm.) har jo ansvaret for en del av den politikken, jeg har ansvaret for klimapolitikken – og jeg har sagt at mitt mål er at vi skal fase ut utslipp, ikke næringer. Men det må alle næringer få løst, sier Andreas Bjelland Eriksen til Dagsavisen og legger til:

– Hvem vi skal samarbeide med etter valget, får vi se på. Jeg er her for å sørge for at Arbeiderpartiet blir størst mulig, og at vi skal ha flest mulig mandater på Stortinget. Så er jeg overbevist om at vi skal klare å finne gode samarbeid i Stortinget framover, ikke minst på klimaområdet.

Klima- og miljøministeren avslutter med et budskap til dem som eventuelt er bekymret over at Norge ikke gjør nok for klimaet.

– Norge jobber hver dag, både hjemme og ute i verden, for å gjøre enda mer. Vi har lagt på oss en forpliktelse om å øke målsettingene våre gjennom klimamålet vi har lovfestet og meldt inn til Parisavtalen for 2035. Vi skal gjøre vår del, så skal vi også være med og «pushe» andre til å gjøre sin del i tillegg.

