Drapssiktet 18-åring knytter seg til drapet i Oslo – sier det var politisk motivert

Den siktede mannen var fortsatt i avhør da politiet inviterte til pressekonferanse søndag kveld.

– Han har forklart seg detaljert, og knytter seg til drapet og til hendelsen, sier politiinspektør Grete Metlid søndag ettermiddag.

Det var en nabo som meldte ifra til politiet, som rykket ut til et forsterket hybeltiltak på Kampen i Oslo. En kvinnelig ansatt ble funnet i kritisk tilstand, og hun døde senere av skadene hun var påført. En 18 år gammel mann, som var beboer på stedet, er siktet for drap etter hendelsen.

Politiet bekymret for siktede siden mars

Annonse

Den siktede mannen har ikke ifølge politiet noen betydelig straffesakshistorikk. Likevel har det blitt uttrykt bekymring om den siktedes radikalisering i en høyreekstrem retning.

– Det er en bekymring som strekker seg tilbake til mars i år, sier Metlid.

En kvinnelig ansatt ved et forsterket hybeltiltak i Oslo ble drept natt til søndag. Terje Bendiksby / NTB

Også PST bekrefter at de er kjent med at mannen har ytret høyreekstreme holdninger. De har også hatt kjennskap til 18-åringen en periode.

– Vi jobber nå med å få oversikt over den siktedes historikk og deler all relevant informasjon med Oslo politidistrikt. Dette arbeidet vil pågå så lenge det er nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Annonse

Metlid sier mannen foreløpig ikke er siktet etter terrorbestemmelsen, men at etterforskningen fortsatt pågår. Han er foreløpig siktet for drap.

Fortsatt i avhør

Den siktede mannen har sittet i avhør med politiet siden klokken 15.30 i dag.

Ettersom avhøret fortsatt pågikk under pressebrifingen, ønsket ikke politiinspektør Metlid å si noe om hvordan siktede stiller seg til siktelsen.

Annonse

– Det er flere motiver som vi selvfølgelig må etterforske rundt, og vi har flere hypoteser, sier Metlid, og hun understreker samtidig at politiet ikke har konkludert noe i saken.

– I forbindelse med avhøret har vi også en psykiater til stede. Det er fordi det også er viktig for oss å vurdere hans psykiske helsetilstand, sier Metlid.

NTB har ikke lyktes med å komme i kontakt med siktedes forsvarer, Petter Mandt.