Drapet på Charlie Kirk: – Ingenting kan reparere det som er ødelagt

Fire amerikanske presidenter er drept, tre har overlevd attentater og politisk motivert vold har preget USA opp gjennom historien. Dette bildet er fra mai 2020, da det brøt ut opptøyer i Minneapolis som følge av en melding president Donald Trump la ut i sosiale medier. AP / NTB

Guvernøren i Utah slet med å finne de rette ordene etter drapet på Maga-aktivisten og Trump-støttespilleren Charlie Kirk sist onsdag.

– Nasjonen vår er ødelagt, konstaterer Spencer Cox til slutt.

Politiske attentater og drap på aktivister er ikke noe nytt i USA og har opp gjennom historien rammet både republikanere og demokrater. Kirk ble bare den siste i rekken.

I juni ble Minnesota-demokraten Melissa Hortman og ektemannen drept i hjemmet sitt, noen kilometer unna ble partikollegaen John Hoffman og kona skutt, men overlevde.

I april ble det kastet en brannbombe mot huset til Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro, også han demokrat.

Presidenter drept

Fire amerikanske presidenter er opp gjennom historien drept i attentater, John F. Kennedy i 1963 er siste.

Tre andre sittende og tidligere presidenter er såret i attentater, senest Donald Trump under et valgmøte i juli i fjor.

– Det er ingenting jeg kan si som forener oss som et land, ingenting som kan reparere det som er ødelagt, medgir Cox, som selv er republikaner.

Raseri og skjellsord

Da fanatiske Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i Washington i januar 2021, ble det et bilde på hvor giftig det politiske klimaet i USA var blitt.

Trump hevder fortsatt at det var han og ikke Joe Biden som var valgets rettmessige vinner i 2020, og han har benådet mange av dem som deltok.

Charlie Kirk var blant dem som sendte busslaster med Maga-tilhengere til Washington i forkant av kongresstormingen.

Den politiske debatten i USA er nå preget av dype ideologiske skiller, raseri, hissig retorikk, skjellsord, anklager, konspirasjonsteorier og i siste instans også voldsbruk.

Landet framstår som stadig mer splittet, og mange spør seg hvordan det kunne gå så galt, hvem som har skylden og hvordan sårene kan leges.

To versjoner av USA

Drapet på Kirk illustrerer noe av problemet, som er at alle kan velge sitt eget USA.

Mens noen ser en president som systematisk fjerner innbyggernes rettigheter, ser andre en president som står opp for en glemt middelklasse.

Mens noen ser tegn på fascisme i de maskerte innvandringsagentene som pågriper folk i gatene, ser andre en administrasjon som endelig håndhever innvandringslovene til det beste for alle innbyggere.

Mens noen så på Charlie Kirk som en høflig ung mann med en frisk debattstil som elsket USA, kirken, familien og konservative verdier, så andre på ham som en mektig politisk stemme som utnyttet rasemotsetninger i jakten på støtte, og som spredte konspirasjonsteorier og usannheter.

Fordømmes

Utahs guvernør Spencer Cox håper at drapet på Kirk kan bringe USA sammen, men tyder mye på at det i stedet vil føre til enda større splittelse.

Drapet ble rett nok fordømt av både demokrater og republikanere, som raskt tok avstand fra all politisk motivert voldsbruk.

– Ulike synspunkter – uansett hvem som har dem og hvor mye du måtte mislike dem – må aldri møtes med vold, understreket guvernøren i Maine, demokraten Janet Mills.

Det samme budskapet hadde lederen for Det republikanske partiet i Arizona, Gina Swoboda.

– USA må aldri godta eller unnskylde politisk motiverte voldshandlinger, sa hun.

Martyrstatus

Det gikk likevel ikke lang tid før raseriet meldte seg, og kommentarfeltene flommet over av hatske meldinger.

– Landet må reise seg og avslutte dette, mente Marjorie Taylor Greene, som sitter i Kongressen for Republikanerne.

Andre politikere advarte mot «venstreorienterte stormtropper» og hevdet at kristne var under angrep.

Ulike synspunkter – uansett hvem som har dem og hvor mye du måtte mislike dem – må aldri møtes med vold. Janet Mills, guvernør i Maine

Trump ga raskt Kirk martyrstatus, beordret alle føderale bygninger til å flagge på halv stang og ga venstreorientert retorikk skylden for drapet på Kirk.

– I årevis har de på den radikale venstresiden sammenlignet fantastiske amerikanere som Charlie med nazister og verdens verste massemordere og kriminelle, sa han.

– Denne typen retorikk er direkte ansvarlig for terrorismen vi ser i landet vårt i dag, og den må stoppe umiddelbart, fortsetter Trump, som selv er kjent for sine mange hatefulle uttalelser.

Trår varsomt

Demokratiske politikere var forsiktige i sin omtale av Kirk, men aktivister på venstresiden var mindre forsiktige.

– Charlie Kirk er ingen martyr, han ble offer for volden han oppildnet til, skrev en aktivist med mange følgere i sosiale medier.

I sosiale medier og kommentarfelt er det lett å forbli anonym, og det kan være vanskelig å skille hyllest av politisk vold fra ungdommelig trolling.

Politikere må derimot trå varsomt, vel vitende om at det er mange som følger etter når de viser vei.

Forsoning

I motsetning til Trump, snakket flere av hans forgjengere i presidentstolen om behovet for forsoning da de kommenterte drapet på Kirk.

Joe Biden og Barack Obama sa at de ba for Kirks familie, og George W. Bush uttrykte håp om at landet kan bevege seg i mer sivilisert retning.

I Connecticut gikk unge republikanere og demokrater sammen om en uttalelse der de fordømmer all voldsbruk, og det har også vært budskapet fra Utahs guvernør detter drapet.

Hat fører til vold, og ytringsfrihet har vært en grunnpilar i USA helt siden starten, understreker Cox.

– Har vi ikke lært noe, er det dette vi sitter igjen med etter 250 år, spør han.

– Jeg håper og ber om at det ikke er tilfelle, sier Cox.

Politiske attentater, drap og politisk motivert vold har preget USA opp gjennom historien, og landet framstår i dag som mer splittet enn noensinne. AP / NTB

Charlie Kirk var en sterk støttespiller for president Donald Trump og hans MAGA-bevegelse og ble anklaget for å spre usannheter og konspirasjonsteorier, som at det var Trump og ikke Joe Biden som var valgets rettmessige vinner i 2020. AP / NTB

En mann kneler i Orem i Utah, ved stedet der ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ble skutt og drept onsdag. AP / NTB

Charlie Kirk (t.h.) var en varm tilhenger av president Donald Trump og hans Maga-bevegelse, og Trump hyller ham som «en martyr for sannheten». AP / NTB