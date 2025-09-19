Dommer avviser Trumps milliardsøksmål mot New York Times

Dommeren mener søksmålet som er sendt inn ikke oppfyller kravene om at en saksøker kort og enkelt skal redegjøre for hvorfor de bør få en oppreisning fra retten, skriver BBC.

Et søksmål er ikke «en beskyttet plattform for å rase mot en motstander», sa dommer Steven Merryday. Trump har fått en frist på 28 dager på å levere inn et revidert søksmål.

Da Trump saksøkte avisen mente han at den fungerte som «et talerør for Det demokratiske partiets radikale venstre» og at støtten avisen ga til visepresident Kamala Harris, var «den største ulovlige valgkampdonasjonen noensinne».