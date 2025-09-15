Jair Bolsonaro er den første i Brasils historie som blir dømt for kuppforsøk. Foto: Sergio Lima/AFP/NTB

– Den er et vendepunkt, sier André Kraemer Goes til Dagsavisen.

Han snakker om dommen mot Brasils tidligere president Jair Bolsonaro. Fredag ble Bolsonaro dømt til 27 års fengsel for kuppforsøk.

– De som var med i militærdiktaturet ble aldri dømt, så dette er veldig viktig for vårt demokrati. Den forsterker demokratiet, og viser at vi har et sunt og sterkt demokrati, sier Kraemer Goes.