Dommen mot Bolsonaro: – Et vendepunkt
Svært viktig for demokratiet i Brasil, mener eksperter om dommen mot tidligere president Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro er den første i Brasils historie som blir dømt for kuppforsøk.
Foto: Sergio Lima/AFP/NTB
– Den er et vendepunkt, sier André Kraemer Goes til Dagsavisen.
Han snakker om dommen mot Brasils tidligere president Jair Bolsonaro. Fredag ble Bolsonaro dømt til 27 års fengsel for kuppforsøk.
– De som var med i
militærdiktaturet ble aldri dømt, så dette er veldig viktig for vårt demokrati.
Den forsterker demokratiet, og viser at vi har et sunt og sterkt demokrati, sier Kraemer Goes.