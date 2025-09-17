En mann bærer på liket av tre år gamle Nour Abu Ouda, som ble drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen forrige helg. Bildet er tatt i Deir al-Balah. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Departementets offisielle oversikt inneholdt onsdag ettermiddag 65.062 drepte. I tillegg har helsedepartementet registrert 165.697 sårede palestinere i israelske angrep på Gazastripen siden 7. oktober 2023.

Israels angrep, som har som uttalt mål å utslette Hamas, har ødelagt store deler av Gaza, fordrevet rundt 90 prosent av befolkningen og forårsaket en humanitær katastrofe. Denne uka innledet israelske styrker en ny bakkeinvasjon av Gaza by, der FN-eksperter har erklært hungersnød.

Palestinere flykter fra Gaza by til fots og i kjøretøyer på kystveien sørover onsdag. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Navnelister fra sykehusene har også vist at flertallet av ofrene er barn og kvinner.

En lekket database til Israels militære etterretningstjeneste (Aman) viser også at 83 prosent av alle som ble drept i israelske angrep fram til 19. mai i år, var sivile, skrev flere medier i august, blant dem israelske +972 og britiske The Guardian.

De palestinske helsemyndighetenes tall på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Departementet oppgir ikke hvor mange av de drepte som er sivile eller stridende, men har sagt at kvinner og barn utgjør rundt halvparten av de drepte.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.