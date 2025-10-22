DNB tjente 13,4 milliarder kroner i tredje kvartal

– Norsk økonomi går bedre enn ventet, og norske bedrifter fortsetter å investere mens sysselsettingen holder seg på et høyt nivå. Kombinert med en inflasjon som er på vei ned, gir det økt tro på egen økonomi framover, både for bedrifter og privatpersoner, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en børsmelding.

Resultatet er en nedgang på snaut to milliarder kroner fra 15,3 i fjor, som var deres sterkeste kvartal noensinne.

Rentekuttet fra Norges Bank i september er først ventet å først bite fra seg i september, ettersom DNB valgte en varslingsfrist til kundene sine på to måneder. Bankens netto renteinntekter endte på 16 milliarder kroner i tredje kvartal.

DNB melder om en vekst i utlån til personkunder på 2,7 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens utlån til de største bedriftene steg med en halv prosent i kvartalet og det var lite endringer i utlån til små og mellomstore bedrifter, skriver E24.