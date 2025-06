DNB-feil kan ha rammet rundt 1 million Nav-mottakere – fikk for mye utbetalt

– På grunn av teknisk feil i DNB har mange mottakere fått oppgitt flere utbetalinger i bankkontoen på morgenen torsdag 19. juni. Nav har hatt tett kontakt med DNB, og DNB bekrefter at feilen er rettet, sier avdelingsdirektør i Nav, Line Theil Strømsnes, til NTB.

Tidligere torsdag meldte flere medier om tips fra Nav-mottakere som hadde fått langt mer enn hva de pleier inn på konto.

– Vi har stor forståelse for at dette har skapt bekymring hos brukerne våre. Det er ingen forsinkelse i utbetalingene fra Nav sin side, sier Strømsnes videre.

DNB: 1 million rammet

– Det er beklagelig, selvfølgelig. Og vi må ta det på vår kappe. Så håper jeg folk ser at vi har gjort det vi kan for å løse problemet, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til VG.

DNB anslår at feilen kan ha rammet rundt 1 million Nav-mottakere.

En person VG har snakket med, hevder at han har fått utbetalt rundt 200.000 kroner, mye mer det han egentlig skulle få.

En annen sier han har fått fem ganger så mye penger som han vanligvis får.

DNB: Feilen er hos oss

DNB var torsdag morgen raskt ute med å ta på seg skylden og sa at feilen lå hos dem.

– En teknisk feil i forbindelse med utbetalingene fra Nav har ført til at mange kunder har fått samme utbetaling flere ganger. Feilen ble raskt oppdaget, og vi er i gang med å rette opp saken. Kundene vil ikke trenge å foreta seg noe, sa pressekontakt Stål Ulvin Garberg i DNB til NRK.

Siden opplyste DNB til NTB at de var godt i gang med å reversere de feilreservasjonene som er lagt inn i kundenes nettbank.

Fredag er utbetalingsdato

NRK skriver at noen tipsere sier de ikke har fått penger i det hele tatt, men Nav påpeker til NTB at utbetalingsdatoen er fredag, og at det derfor er en forklaring.

Det er ikke kjent hvor mye penger det er snakk om, men DNB opplyser til NRK at det anslås å være snakk om 2 millioner transaksjoner.

I tillegg til VG, har også Dagbladet, NRK og TV 2 snakket med personer som har fått for mye utbetalt fra Nav. Mange av dem er DNB-kunder.