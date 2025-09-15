DN, VG og TV 2: Tonje Brenna på vei ut av regjeringen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) planlegger endringer i regjeringen om kort tid, forteller lukkede kilder til Dagens Næringsliv og VG.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

VG er kjent med at det legges opp til et kort møte i Aps nye stortingsgruppe på tirsdag, og at valg av parlamentarisk ledelse skal stå på dagsordenen.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) blir trolig ny parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har vært statsråd i fire år, men har ingen erfaring fra Stortinget. Hun ble valgt inn på Stortinget for Akershus Arbeiderparti ved valget.

Annonse

Brenna er første nestleder i Arbeiderpartiet.

Endringene kan medføre at nåværende parlamentarisk leder Bjørnar Skjæran går tilbake i regjering, ifølge DN. Han var fiskeri- og havminister fram til Senterpartiet gikk ut av regjering i februar og Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i rekkene.