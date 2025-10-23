Sjefredaktør Janne Johannessen i Dagens Næringsliv mener at det ikke er presseetisk problematisk at venner og bekjente sender inn spørsmål til Kemps spalte. Jonas Been Henriksen / NTB

– Jeg kan ikke se at vår motespalte Stilkoden er presseetisk problematisk, sier Dagens Næringslivs sjefredaktør Janne Johannessen til Kapital.

Reportasjeleder Anders Kemp bekrefter at 60 til 70 prosent av spørsmålene til D2-spalten kommer fra hans eget nettverk av kolleger, venner og bekjente, ikke fra eksterne lesere slik det fremstår. Det kommer nemlig ikke alltid inn nok spørsmål til spalten.

Med jevne mellomrom ber Kemp egne følgere i sosiale medier om spørsmål til spalten.

Johannessen understreker at ingen spørsmål til Stilkoden er signert med fullt navn, og at flere signerer med pseudonym.

– Stilkoden er en kommentar, og hovedpoenget er Kemps morsomme, underfundige og kunnskapsrike refleksjoner rundt mote og stil, sier hun.

Praksisen får pressenestor og mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen til å reagere sterkt:

– Det grunnleggende kravet til all journalistikk, uansett form, er at det skal være sant. Leserne må aldri ha grunn til å lure på om det som står i mediene er oppkonstruert av redaksjonen selv, sier han.

Både Aftenposten og VG har denne høsten avpublisert spalter med falske leserinnlegg. VGs sjefredaktør Gard Steiro sa da at slike stunt kan svekke tilliten mellom publikum og mediene.